Tổ chức Lễ hội Du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn trên tinh thần sôi động, chu đáo, ấn tượng và an toàn tuyệt đối

Sáng 8/4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát, làm việc với TP Sầm Sơn cùng các ngành chức năng về công tác chuẩn bị Lễ hội Du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt TP Sầm Sơn và ngành chức năng của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã khảo sát thực tế Dự án Tổng hợp Công viên nước Sun World Sầm Sơn và Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn.

Tổ hợp công viên Sun World Sầm Sơn là quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời có quy mô đầu tư và diện tích lớn hàng đầu miền Bắc. Tập đoàn Sun Group đang tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa giai đoạn 1 công viên Sun World Sầm Sơn kịp về đích đúng tiến độ, phục vụ khách du lịch vào cuối tháng 5/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn cho biết: Dự kiến chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn sẽ diễn ra vào tối 27/4/2024.

Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn Lương Tất Thắng báo cáo tại buổi làm việc.

Trong chương trình buổi lễ, sau phần nghi lễ sẽ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sầm Sơn rực rỡ sắc màu” và màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Theo Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy về chủ đề và kết cấu chương trình nghệ thuật, Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền đang phối hợp với Tập đoàn Sun Group và đơn vị tổ chức sự kiện hoàn thiện kịch bản chi tiết.

Ngoài ra, các phần việc khác như lễ tân, hậu cần, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thông tin, tuyên truyền... đang được thành phố phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Đại diện Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành chức năng gồm: Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Điện lực Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh... đã báo cáo kế hoạch, phương án bảo đảm các phần việc do đơn vị phụ trách, như công tác an ninh - trật tự, an toàn giao thông; hoạt động liên hoan văn hóa các dân tộc và ẩm thực xứ Thanh; công tác thông tin, tuyên truyền...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn khởi đầu chuỗi sự kiện du lịch biển Sầm Sơn năm 2024. Năm nay, TP Sầm Sơn là đơn vị chủ trì và tổ chức thực hiện, song đây là nhiệm vụ chung của tỉnh, của các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan chứ không riêng TP Sầm Sơn. Do vậy, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng cần phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của TP sầm Sơn và ngành chức năng trong thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn thành phố nói chung và việc chuẩn bị các nội dung, chương trình phục vụ khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024, khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn nói riêng. Đồng thời nhấn mạnh: Tinh thần tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn và các sự kiện liên quan là sôi động, chu đáo, ấn tượng và an toàn tuyệt đối. Vì vậy, các ngành, đơn vị chức năng bám sát vào kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt chương trình theo đúng kế hoạch, kịch bản đã được thống nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan đến sự kiện Liên hoan văn hóa các dân tộc và ẩm thực xứ Thanh, phải làm nổi bật được văn hóa các dân tộc, trưng bày các sản phẩm mang bản sắc riêng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Sở Công Thương chủ trì triển khai hoạt động giới thiệu các sẩn phẩm OCOP tại sự kiện.

Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh - trật tự, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Công an tỉnh lên kế hoạch tổng thể cho các hoạt động, từ an ninh - trật tự, phân luồng giao thông, đến PCCC... trong chuỗi các sự kiện du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, nhất là trong đêm khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan Lễ hội TP Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Điện lực Thanh Hóa chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn, thông suốt nguồn điện cho các sự kiện, không chỉ tại TP Sầm Sơn mà còn tại các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh trong suốt mùa du lịch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền và yêu cầu TP Sầm Sơn phối hợp với ngành chức năng, các cơ quan truyền thông triển khai hiệu quả nhiệm vụ này nhằm tạo lan tỏa, tạo sức hút mạnh mẽ du khách dự Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 và các sự kiện trong mùa du lịch.

Để các sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị TP Sầm Sơn tập trung làm tốt công tác chỉnh trang đô thị theo hướng tạo dấu ấn, điểm nhấn. Trong đó lưu ý bổ sung thêm các điểm check in đẹp đáp ứng nhu cầu của khách du lịch...

Phong Sắc