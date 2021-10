Tiếp tục thần tốc truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch, đưa thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung sớm trở về trạng thái bình thường mới

Trước diễn biến phức tạp của chùm ca bệnh COVID-19 tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung; sáng nay, ngày 20-10, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã trực tiếp đi chỉ đạo công tác truy vết, xét nghiệm, khống chế, ngăn chặn, dập dịch. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC).

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến kiểm tra, động viên, tặng quà cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly Trường mầm non Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn báo cáo về tình hình phòng chống dịch COVID -19.

Theo báo cáo nhanh của thị xã Bỉm Sơn, đến 9 giờ ngày 20/10/2021, trên địa bàn Thị xã đã ghi nhận 102 ca dương tính; trong đó có 02 ca diễn biến nặng, 03 ca đã xuất viện. Thị xã đã thực hiện truy vết được 2.497 trường hợp F1, trong đó có 2.094 trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà, 403 trường hợp được cách ly trong khu cách ly tập trung và 6.242 trường hợp F2 thực hiện cách ly y tế tại nhà... Các cơ quan chức năng đã lấy được 11.336 mẫu xét nghiệm RT-PCR, test nhanh kháng nguyên 51.889 mẫu. Hiện thị xã Bỉm Sơn có 07 cơ sở cách ly tập trung với công suất cách ly 760 người… Trong thời gian tới, Thị xã sẽ tiếp tục xây dựng phương án thành lập thêm các khu cách ly tập trung mới để đáp ứng với các tình huống dịch có thể xảy ra.

Về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đa số các doanh nghiệp trên địa bàn đều bảo đảm phương án “3 tại chỗ” để duy trì hoạt động sản xuất. Công tác an sinh xã hội được chăm lo; thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng phương án bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ cho người dân trước tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu tiếp tục duy trì hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân...

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 Thị xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ ngày 14-10 đến nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã phát sinh ổ dịch COVID-19 rất lớn và đã ngấm sâu trong cộng đồng. Các ca mắc COVID-19 rất đa dạng, ở trong nhà máy, vùng nông thôn, vùng đô thị, có lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp, trên diện rộng. Trước tình hình trên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Tỉnh; cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi địa bàn. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được khống chế; các ca F0 đang giảm dần, cụ thể: Từ ngày 14-10-2021 đến 12 giờ ngày 19-10-2021, trên địa bàn Thị xã đã ghi nhận 102 ca dương tính tại 06/07 xã, phường; trong đó ngày 14-10 ghi nhận 02 ca, ngày 15-10 ghi nhận 19 ca, ngày 16-10 ghi nhận 28 ca, ngày 17-10 ghi nhận 26 ca, ngày 18-10 ghi nhận 14 ca, ngày 19-10 ghi nhận 10 ca, đến 17 giờ ngày 20-10 ghi nhận 03 ca.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Bỉm Sơn, các lực lượng công an, quân đội, y tế đã không quản ngày đêm, vượt qua những bất lợi của tình hình thời tiết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, để thị xã Bỉm Sơn có được những kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch để thị xã Bỉm Sơn rút kinh nghiệm, đó là: Việc quản lý công dân ra, vào địa bàn, thực hiện khai báo y tế có lúc, có nơi thực hiện chưa nghiêm. Công tác xét nghiệm tầm soát chưa thực hiện thường xuyên, liên tục, còn bỏ sót một số nơi có nguy cơ cao. Những ngày đầu khi dịch bùng phát, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch còn lúng túng. Các điều kiện đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch vừa thiếu, vừa yếu. Công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng chức năng có thời điểm chưa nhịp nhàng, ăn khớp…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh ta, đặc biệt là tại thị xã Bỉm Sơn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Những kết quả đạt được vừa qua mới chỉ là bước đầu; các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân thị xã tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, coi công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Thị xã. Trước mắt, cần tiếp tục cập nhật, thường xuyên thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh trong nước, trong tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn thị xã, để Nhân dân biết và nâng cao cảnh giác, cùng chung sức, đồng lòng với cả hệ thống chính trị quyết tâm phòng, chống dịch thành công. Bên cạnh đó, trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, các quy định của Tỉnh; thị xã cần tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc “Ai đâu ở yên đó”, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Thực hiện triệt để việc dừng hoạt động kinh doanh đối với các mặt hàng không thiết yếu, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Để tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch, tiếp tục khẩn trương bóc tách F0 và làm sạch địa bàn; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định tiến hành test nhanh tầm soát lần thứ hai trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn bắt đầu từ sáng ngày 20-10 và phải hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm bàn giao cho cơ quan Y tế trước 6 giờ, ngày 21-10. Việc tiến hành xét nghiệm phải được thực hiện khẩn trương và cho kết quả nhanh nhất. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm, nếu phát hiện trường hợp F0, thị xã Bỉm Sơn cần khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành ngay các biện pháp truy vết thần tốc, triệt để các trường hợp F1, F2, F3; thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly tập trung, cách ly tại nhà ở những nơi có điều kiện, không để phát sinh trường hợp lây nhiễm chéo; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các tổ giám sát cộng đồng trong việc giám sát các trường hợp cách ly tại nhà. Trên cơ sở kết quả công tác phòng, chống dịch những ngày vừa qua, thị xã Bỉm Sơn phải đánh giá lại tình hình các ổ dịch, các khu vực phong tỏa và những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao để lựa chọn đối tượng và tiến hành xét nghiệm RT-PCR theo đúng quy định.

Bên cạnh việc làm tốt công tác phòng, chống dịch, Thị xã phải tiếp tục quan tâm đến việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, theo phương châm “Sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”; tiếp tục dừng hoạt động dạy và học tại các trường học để phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhưng phải khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập trở lại ngay sau khi dịch được khống chế. Thị xã cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không để phát sinh trường hợp lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật. Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ tối đa thị xã Bỉm Sơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Giao Sở Y tế khẩn trương cấp vắc xin phòng, chống COVID-19 cho thị xã Bỉm Sơn triển khai ngay việc tiêm chủng, bảo đảm mỗi người dân Thị xã thuộc đối tượng được tiêm ít nhất 01 mũi, hoàn thành trước ngày 25-10-2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng khẩu trang cho thị xã Bỉm Sơn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID -19.

Ngay sau buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong Đoàn công tác đã đến động viên, chia sẻ và tặng quà cho lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung trường mầm non Ba Đình và điểm phong tỏa tại Khu phố 6, phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hà Trung.

Tại huyện Hà Trung, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo và các cơ quan chuyên môn phân tích tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ ngày 14-10 đến nay, trên địa bàn huyện Hà Trung đã xuất hiện 02 ổ dịch mới ngoài cộng đồng. Ổ dịch thứ nhất tại xã Hà Bắc đã rõ nguồn lây, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh; cấp ủy, chính quyền huyện Hà Trung đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhanh chóng kiểm soát, khống chế, dập dịch. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc theo dõi, quản lý thật chặt việc thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe các trường hợp F1, F2, F3 theo quy định; đồng thời, tiến hành xét nghiệm tầm soát để tiếp tục bóc tách F0 trong cộng đồng.

Đối với ổ dịch thứ hai, bắt đầu từ ngày 19-10, trên địa bàn xã Hà Ngọc đã xuất hiện 05 trường hợp F0, trong đó có 04 trường hợp đang cư trú trên địa bàn xã, còn lại 01 trường hợp đang ở Tây Nguyên. Đây là một ổ dịch rất phức tạp, chưa xác định được nguồn lây và có lịch trình di chuyển rất phức tạp; đáng lo ngại là các đối tượng khai báo không trung thực, có biểu hiện che dấu thông tin, làm cho công tác điều tra, truy vết phòng, chống dịch của các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả biện pháp hình sự.

Cấp ủy, chính quyền huyện Hà Trung cần xác định đây là ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao; vì vậy phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh để mọi người dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, mà phải đặt mình là chủ thể, là trung tâm của công cuộc phòng, chống dịch. Bằng mọi biện pháp, yêu cầu các trường hợp F0 phải tự giác khai báo trung thực, đầy đủ, chính xác về lịch trình di chuyển, tiếp xúc; kết hợp với kêu gọi người dân, không chỉ ở huyện Hà Trung mà ở các địa phương liên quan, nếu đã từng tiếp xúc với các bệnh nhân, hoặc từng đến các địa điểm mà bệnh nhân đã đến thì tự giác, chủ động khai báo; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhanh công tác truy vết. Các cơ quan chức năng cần thống nhất xác định mốc dịch tễ từ ngày 05 -10 đến nay, đặc biệt là từ ngày 15 -10 đến nay, để tiến hành truy vết, tuyệt đối không để khoảng trống về thời gian. Trước 18 giờ ngày 20-10, phải thực hiện xong việc truy vết các trường hợp F1, đến 4 giờ ngày 21-20 phải thực hiện xong việc truy vết các trường hợp F2, F3..

Để làm tốt công tác cách ly, huyện Hà Trung cần trưng dụng ngay một số trường mầm non làm khu cách ly tập trung và chỉ thực hiện cách ly tại nhà đối với những nơi có đủ điều kiện, nhưng phải ký cam kết của cá nhân và hộ gia đình, có sự giám sát của cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ giám sát cộng đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện xét nghiệm tầm soát diện rộng, ưu tiên làm trước ở những khu vực có nguy cơ cao, như: Công ty Giầy Venus, Chợ Lèn, Trường THPT Hoàng Lệ Kha, Trường Tiểu học Hà Ngọc. Quá trình xét nghiệm phải bảo đảm có kết quả nhanh nhất để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trước mắt, trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế và các quy định của Tỉnh; huyện cần thực hiện ngay các biện pháp giãn cách xã hội tại xã Hà Ngọc, thực hiện phong tỏa những nơi có nguy cơ cao liên quan trực tiếp đến các trường hợp F0. Khi có thông tin cụ thể về các trường hợp F0, huyện phải thông tin ngay cho các địa phương liên quan để phối hợp làm tốt công tác điều tra, truy vết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Với tinh thần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết; thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung cần thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện một cách khoa học, bài bản các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phấn đấu trong thời gian nhanh nhất, ngắn nhất chặn đứng nguồn lây và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đưa các địa phương chuyển sang trạng thái bình thường mới sống thích ứng, an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Minh Hiếu