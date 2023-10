Tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình “Camera với an ninh, trật tự” trong xây dựng nông thôn mới

Mô hình “Camera với ANTT” thực sự phát huy vai trò, tác dụng và mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 12/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nhân rộng mô hình “Camera với an ninh, trật tự” (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2023.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Công an; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

“Tai mắt”, “cánh tay nối dài” của lực lượng công an

Theo báo cáo, thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), trong đó chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, đặc biệt là mô hình “Camera với ANTT”. Qua đó, việc quán triệt, triển khai thực hiện xây dựng, nhân rộng mô hình “Camera với ANTT” đã tạo bước chuyển biến cơ bản về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp và Nhân dân trong xây dựng mô hình.

Mô hình “Camera với ANTT đã huy động được kinh phí gần 100 tỷ đồng, trong đó cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo xây dựng, tạo điều kiện bảo đảm hoạt động với kinh phí là 72,1 tỷ đồng; sự đóng góp, ủng hộ của Nhân dân, cá nhân, tập thể các cơ quan, doanh nghiệp là 26,6 tỷ đồng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 332 mô hình “Camera với ANTT” với tổng số 14.053 mắt camera được lắp đặt, quản lý tại trụ sở công an các đơn vị; hằng năm bổ sung trên 500 mắt camera; đã được triển khai tại 26 huyện, thị xã, thành phố. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, đã xây dựng, ra mắt được 55 mô hình “Camera với ANTT”.

Ngoài ra, lực lượng công an các cấp đã tổ chức tuyên truyền vận động cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và Nhân dân chủ động lắp đặt 122.255 mắt camera phục vụ bảo vệ tài sản và quá trình trích xuất của lực lượng công an khi có yêu cầu.

Mô hình “Camera với ANTT” thực sự phát huy vai trò, tác dụng và mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an mà đã trở thành nhiệm vụ của cả cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trách nhiệm trong phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người dân. Sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân được huy động, phát huy có hiệu quả.

Thông qua mô hình “Camera với ANTT”, từ năm 2021 đến nay, lực lượng công an các cấp đã tiến hành 12.293 lượt trích xuất hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác điều tra, khám phá các vụ án và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; xác minh, làm rõ 2.160 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 78,8%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,4% và án giết người đạt 100%...

Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng công an và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đã đóng góp ý tưởng, sức người, sức của trong xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng mô hình “Camera với ANTT” góp phần xây dựng nông thôn mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, chỉ đạo toàn diện để tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhất là ở địa bàn nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để mỗi người dân khi tham gia phong trào được phát huy quyền làm chủ, được trực tiếp tham gia vào công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở. Cùng với đó, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để vừa góp phần xây dựng nông thôn mới và vừa được thụ hưởng thành quả của xây dựng nông thôn mới trên quê hương mình.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Công an tỉnh Thanh Hóa cần phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, thực sự trách nhiệm, đổi mới tư duy để chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng, ban hành những chủ trương, quyết sách đúng đắn về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhất là ở địa bàn nông thôn.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu duy trì và phát triển mô hình “Camera với ANTT” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm, hỗ trợ kinh phí để xây dựng, triển khai và duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình, nhất là mô hình “Camera với ANTT”; đồng thời, vận động các cơ quan, tổ chức và Nhân dân lắp đặt hệ thống camera giám sát tự bảo vệ tài sản và phục vụ trích xuất khi có yêu cầu của lực lượng công an...

Đưa mô hình đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 7032/QĐ-BCA của Bộ Công an, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021 - 2025; Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình “Camera với ANTT” trong toàn tỉnh. Qua đó, đã tạo bước phát triển mới trong việc áp dụng khoa học - kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, lực lượng Công an trong tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng mô hình “Camera với ANTT”, tích cực tham gia bảo đảm ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả.

Thông qua việc theo dõi, khai thác các hình ảnh, dữ liệu trên hệ thống Camera giám sát ANTT, đã giúp lực lượng Công an trong tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp công tác, đảm bảo an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT; phát hiện, điều tra, xử lý các băng, nhóm tội phạm hoạt động nguy hiểm, triệt xoá các tụ điểm hình sự, tụ điểm phức tạp về ma tuý và tệ nạn xã hội; tổ chức các phong trào, các cuộc vận động...

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong triển khai, thực hiện mô hình "Camera với ANTT” trên địa bàn tỉnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tinh hình mới; để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình "Camera với ANTT” trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng Công an tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an, của tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và triển khai Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và xác định công tác bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, đơn vị mình; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả mô hình "Camera với ANTT” phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Quán triệt sâu sắc quan điểm hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư là hạt nhân để triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Tuyên truyền sâu rộng nội dung của mô hình “Camera với ANTT" để tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng và các tầng lớp Nhân dân, đưa mô hình đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phục vụ đời sống và vì lợi ích của Nhân dân.

Gắn mô hình “Camera với ANTT” với các mô hình, phong trào tự quản về ANTT tại cơ sở để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định về ANTT tại cơ sở.

Cùng với xây dựng mô hình “Camera với ANTT", lực lượng Công an trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu và là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề nảy sinh, phức tạp về ANTT.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất ổn định về ANTT trên địa bàn; bảo đảm an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, nhất là trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, khu vực nông thôn, các đô thị, trên tuyến biên giới.

Phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tội phạm chức vụ, tội phạm kinh tế, tội phạm hình sự và những loại tội phạm phi truyền thống. Tập trung xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng Công an xây dựng và triển khai thực hiện sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Trong đó, chủ trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động, xây dựng mô hình “Camera với ANTT” phù hợp điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư.

Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa cùng với nguồn lực của nhà nước để tham gia xây dựng, lắp đặt, quản lý hệ thống camera giám sát ANTT tại địa bàn dân cư. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình “Camera với ANTT”; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả và đạt thành tích xuất sắc để thúc đẩy xây dựng, nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trận trọng cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian qua đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ đối với lực lượng Công an Thanh Hoá và mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục giành tình cảm, sự quan tâm sâu sắc hơn nữa để Công an Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Nguyễn Thành Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 2 cá nhân.

Cũng tại hội nghị, 2 cá nhân được trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; 10 tập thể, 11 cá nhân được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

