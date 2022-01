Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Chiều 24-1, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm, làm việc và chúc Tết tại Thanh Hoá. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Ảnh: Minh Hiếu

Đón tiếp Thủ tướng Chính phủ, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại TP Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng nén tâm hương tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nguyện sẽ cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục đoàn kết một lòng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tiếp tục hun đúc niềm tin và khát vọng dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, nền tảng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân viết thêm những trang sử vàng của dân tộc, từng bước thực hiện mong muốn của Bác “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, ghi vào sổ truyền thống, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ viết:

“Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Nhâm Dần 2022; hôm nay, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng con thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Nhớ ơn Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xin nguyện: Đoàn kết một lòng, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết tâm xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc, ngày càng “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã dâng nén tâm hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước; kính cáo trước anh linh Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà quê hương, đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Đồng thời thể hiện quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, không ngừng đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, năm 2021 Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát đúng và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương lớn về công tác bảo đảm an - ninh trật tự (ANTT); xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trong năm, Công an tỉnh tiếp nhận và xử lý 2.698 tin báo, tố giác tội phạm, đạt tỷ lệ trên 90%. Đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương toàn quốc; khởi tố 700 vụ, 960 bị can phạm tội về ma túy; phát hiện, bắt giữ 285 vụ liên quan đến 325 trường hợp vi phạm, phạm tội về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu. Tình hình vi phạm và tai nạn giao thông cơ bản đã được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương…

Bên cạnh đó, các mặt công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng chống dịch COVID - 19 luôn được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Những kết quả đó đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2021, tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ”, Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”.

Năm 2022, Công an Thanh Hoá xác định 5 mục tiêu, yêu cầu; 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời đề ra chủ đề hành động “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, phấn đấu năm 2022 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4-2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được kết quả rất đáng trân trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc; từ một nước có tỷ lệ tiêm vắc xin rất thấp trở thành 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất trên thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; các cân đối lớn được bảo đảm. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã từng bước được phục hồi.

Trong thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa và lực lượng công an Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực không ngừng của Công an Thanh Hóa thời gian qua. Kết quả đạt được trong năm qua là sự cụ thể hóa trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025; và là năm dự báo tình hình có thuận lợi, có khó khăn, thách thức bởi tác động của dịch COVID-19. Vì vậy, nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh an toàn, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, xây dựng phát triển của Công an Thanh Hóa trong thời gian tới hết sức nặng nề.

Thủ tướng nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022 mà Công an Thanh Hóa đã đề ra. Theo Thủ tướng, Công an Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được nêu tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng, của tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn. Đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID -19; bên cạnh đó phối với cấp ủy, chính quyền các cấp để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hoàn thành việc tiêm vắc xin cho người dân trong diện quy định với tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa”.

Vai trò nòng cốt tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT cũng cần phát huy; nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về giải pháp bảo đảm ANTT; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, tạo môi trường an ninh, an toàn, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Xây dựng Đảng, Xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh; cùng với đó phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để giữ vững quốc phòng - an ninh, toàn vẹn lãnh thổ...

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà cho Công an tỉnh Thanh Hóa; trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công an tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Minh Hiếu

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh, ở phường Quảng Thịnh; thương binh hạng 1/4 Hà Duyên Hồng ở phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa).

Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình chính sách đón năm mới với nhiều niềm vui mới. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi tình hình đời sống, hoạt động kinh doanh của người dân ở phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác cũng đã đã đến thăm hỏi tình hình đời sống, hoạt động kinh doanh của người dân ở phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa.

