Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 20/10, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đến tháng 10 năm 2023 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện; đại diện các phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh

Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, hội nghị giao ban lần này tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế đối với 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Hoạt động thu ngân sách Nhà nước; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án đầu tư và tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo, trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, linh hoạt và quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và các chủ đầu tư, kết quả giải ngân vốn trong 10 tháng năm 2023 mặc dù chưa đạt như kỳ vọng đề ra, song đã có những chuyển biến tích cực trong từng tháng, từng quý.

Tính đến ngày 12/10/2023, giá trị giải ngân đạt 8.216 tỷ đồng, bằng 55,17% kế hoạch giao chi tiết. Tuy thấp hơn 4,83% so với cùng kỳ, song cao hơn 8,7% so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước và cao hơn 1.243 tỷ đồng so với số tuyệt đối giải ngân năm 2022. Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt khá so với kế hoạch như: Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước đạt 78,4%; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 74,8%.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, theo kế hoạch, toàn tỉnh thực hiện GPMB 2.322,43 ha, tương ứng với 730 dự án. Trong đó có 584 dự án đầu tư công với diện tích là 1.370,57 ha và 146 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp với diện tích 956,86 ha. Tính đến ngày 10/10/2023 đã ký cam kết GPMB 2.188,05 ha/2.322,43 ha, đạt 94,21%; đo đạc, kiểm kê 2.578,75 ha/2.322,43 ha, đạt 111,04%; phê duyệt phương án bồi thường GPMB 1.932,94 ha/2.322,43 ha, đạt 83,23%; chi trả tiền bồi thường GPMB 1.791,90 ha/2.322,43 ha, đạt 77,16%.

Trong hoạt động thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023 là 35.340 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện đến ngày 15/10/2023 đạt 30.491 tỷ đồng, bằng 86% dự toán và 74% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa đến ngày 15/10/2023 đạt 18.372 tỷ đồng, bằng 84% dự toán và 72% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.119 tỷ đồng, bằng 90% dự toán và 78% so với cùng kỳ.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá từ ngành chức năng cho thấy, thu ngân sách Nhà nước tuy đạt khá so với tiến độ Trung ương và HĐND tỉnh giao nhưng giảm so với cùng kỳ do nhiều nguyên nhân như ảnh hưởng tiêu cực của thị trường vốn, tài chính, bất động sản nửa đầu năm 2023; tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn nhiều huyện, thị xã, thành phố chậm so với tiến độ; hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp 9 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy; số thu một số khoản thuế giảm so với cùng kỳ do thực hiện một chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thuộc các địa phương như thị xã Bỉm Sơn, các huyện Mường Lát, Quảng Xương... đã chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đâu tư công, thu ngân sách Nhà nước và công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời đề xuất, kiến nghị liên quan đến nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; việc thực hiện các dự án tái định cư; đẩy nhanh tiến độ đấu giá mỏ cát...

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp như Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa đã giải trình, trao đổi về thực trạng giải ngân thấp, những khó khăn, vướng mắc liên quan.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các sở, ngành chức năng cũng trao đổi thêm các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách Nhà nước; công tác giải phóng mặt bằng và tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa, giải pháp quan trọng đó là UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công nêu cao tinh trần, trách nhiệm thực hiện quyết liệt hơn nữa những nhiệm vụ được giao. Đối với những chủ đầu tư có đề xuất điều chỉnh vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện sát với yêu cầu thực tiễn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nhìn nhận từ thực tiễn quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành từ phía cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các nhiệm vụ chính trị nói chung trong đó có nhiệm vụ giải ngân đầu tư công phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, điều hành của chính quyền và thực thi của các đơn vị liên quan theo phân cấp, phân quyền và sát với yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên theo dõi nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư, nhất là những dự án trọng điểm. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu điều chỉnh vốn, chuyển vốn theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, càng khó khăn, càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và phải có cách làm linh hoạt, hiệu quả. Việc giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, do đó cần phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong bất cứ nhiệm vụ nào, đặc biệt là nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chỉ đạo, điều hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên sát sao, báo cáo kịp thời và quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đưa ra những chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động thu - chi ngân sách và yêu cầu ngành chức năng, các địa phương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến công tác GPMB, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm là không điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch GPMB cho bất kỳ đơn vị huyện nào. Các nhiệm vụ khác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý, đầu tháng 12/2023 sẽ diễn ra kỳ họp HĐND tỉnh, vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải tập trung rà soát kỹ những nội dung trình HĐND tỉnh, từ đó chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2023.

Phong Sắc