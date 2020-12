Nỗ lực góp phần đưa nhanh Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi vào cuộc sống

Tại hội thảo “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh” được tổ chức sáng 22-12-2020, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu chào mừng, khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Thành công của sự kiện sẽ góp phần đưa nhanh Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi vào cuộc sống. Để bạn đọc theo dõi đầy đủ, Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Hôm nay, được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan của Quốc hội, tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng được phối hợp cùng Hội đồng Dân tộc, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn, cùng toàn thể các quý vị đại biểu về dự Hội thảo, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất!

Chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp!

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là ba tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ; vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Với nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, con người và lịch sử, bằng tinh thần lao động cần cù và sáng tạo, đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã cùng với đồng bào các dân tộc hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp nhiều thành tích xuất sắc vào công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành bạn; với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, năm sau cao hơn năm trước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 12,1%/năm, gấp 1,5 lần giai đoạn 2011 - 2015; quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 131.199 tỷ đồng, gấp 1,77 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước. Đặc biệt, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19; nhưng năm 2020, Thanh Hóa đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,08%; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, góp phần ổn định và giữ vai trò nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá; đa số các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều có sản lượng tăng cao. Huy động vốn đầu tư cho phát triển tăng 12,5% so với cùng kỳ. Ngay sau khi Chính phủ dừng thực hiện giãn cách xã hội, Thanh Hóa đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 với 34 dự án có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 12,5 tỷ USD được ký Biên bản ghi nhớ đầu tư. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 28.967 tỷ đồng, đạt dự toán được giao.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Những kết quả nêu trên, cùng với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05-8-2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã tạo điều kiện cho Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Chiếm 80% diện tích toàn tỉnh, trải dài qua địa bàn 11 huyện, 204 xã, thị trấn, trong đó có 16 xã biên giới, với 213,6 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; khu vực miền núi Thanh Hóa là nơi sinh sống đoàn kết, hòa thuận, gắn bó lâu đời của hơn 1,1 triệu đồng bào thuộc 7 dân tộc anh em: Kinh, Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao và Khơ Mú; trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số có trên 670 nghìn người. Từ ngàn xưa, miền núi Thanh Hóa là nơi cư trú của người Việt cổ, nơi lưu truyền nhiều nét văn hóa độc đáo của nền văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sơn Vi và kho tàng văn hóa dân gian phong phú, đặc sắc. Không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa còn là “phên giậu”, thế dựa vững chắc để chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn xâm phạm bờ cõi của kẻ thù.

Với tầm nhìn chiến lược quan trọng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; trong lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, ngày 21-02-1947, Bác đã gửi thư cho đồng bào thượng du Thanh Hóa. Đến ngày 04-4-1947, Người đã ký Sắc lệnh số 41 về việc thành lập Ủy ban hành chính đặc biệt miền thượng du Thanh Hóa; trong đó, Người khẳng định: “Thượng du thắng là Thanh Hóa thắng”. Thực hiện lời dạy của Bác, trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm đến sự phát triển của khu vực miền núi. Đáp lại sự quan tâm đó, đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hóa luôn tin tưởng theo Đảng, làm theo Đảng và Bác Hồ, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự phát triển chung của cả tỉnh, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa đã có bước phát triển đáng kể. Những năm gần đây, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách do Trung ương ban hành; Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP giai đoạn 2016 - 2020 của 11 huyện miền núi đạt 8,8%, năm 2020 ước đạt 8,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,1 triệu đồng, bằng 76% thu nhập bình quân chung của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều thay đổi. Đến nay, tất cả các xã đã có điện lưới và đường giao thông được cứng hóa đến trung tâm xã; 86,7% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 51% số xã đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 14% số xã nông thôn mới toàn tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; đời sống của đồng bào được nâng lên; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị được tăng cường; đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng hợp lý.

Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, song vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, điện; nguồn lực đầu tư, hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, đề án, chính sách còn hạn hẹp; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, có nơi rất cao; đời sống của không ít người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Đây là địa bàn có khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên phải gánh chịu nhiều thiên tai, lũ lụt, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp...

Để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, thu hẹp khoảng cách với các vùng miền trong tỉnh và cả nước, rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Trung ương, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương.

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là một hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là đối với ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thành công của sự kiện này, sẽ góp phần đưa nhanh Nghị quyết số 88/2019/QH14 và số 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua Hội thảo lần này, trên cơ sở trao đổi, làm rõ thêm những thành tích, kết quả, những hạn chế, tồn tại và các định hướng giải pháp, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn, tỉnh Thanh Hóa sẽ đạt được nhiều thành tích, kết quả mới trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế, lãnh đạo các tỉnh bạn, trong thời gian qua đã luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tỉnh Thanh Hóa. Kính mong trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục giành tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ nhiều hơn nữa để tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hôm nay, trong không khí vui mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và chỉ còn ít ngày nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Tân Sửu; một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi xin kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang trong tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

