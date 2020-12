Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII: Các đại biểu thảo luận tại hội trường nhiều nội dung quan trọng

Thảo luận tại kỳ họp, đại tá Nguyễn Văn Thú, Chính ủy Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma tuý phía ngoại biên tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn ma túy được các đối tượng mua bán, vận chuyển từ các tỉnh Bắc Lào về tập kết tại Sầm Nưa, sau đó vận chuyển ra các bản giáp biên để móc nối với các đối tượng người Việt Nam, vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. Để đảm bảo an ninh trật tự hai tuyến biên giới, vùng biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các đề án đảm bảo QP-AN . Đặc biệt là trong thực hiện Kế hoạch “Tăng cường lực lượng liên ngành tại các bản trọng điểm phía Tây tỉnh Thanh Hóa”, các lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an đã cử gần 300 lượt cán bộ tham gia với phương châm “3 bám”, “4 cùng”; kịp thời đi sâu, đi sát nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh, tham mưu địa phương xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ ban đầu, không để xảy ra bức xúc kéo dài. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng dân tộc được giữ vững. BĐBP cũng đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, thành lập và duy trì 37 tổ, chốt kiểm soát phòng chống COVID – 19 trên tuyến biên giới. Tổ chức tuần tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới, cửa khẩu, cảng biển, cửa sông, cửa lạch. Chủ động nắm, theo dõi tình hình thời tiết khí hậu, xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN sát với tình hình thực tế. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ Tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đến nay đã xây dựng 149 người có uy tín và có 1 tập thể, 4 hộ gia đình và 110 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, cột mốc; thành lập 554 tổ tự quản ANTT. ..