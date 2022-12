Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Các đại biểu thảo luận tại hội trường nhiều nội dung quan trọng

Thảo luận về nội dung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tình, đại biểu Lê Thị Hương, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, cho biết: Xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tinh ủy về công tác PCTN, tiêu cực. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển 9 vụ việc có hành vi tham nhũng, tiêu cực đến cơ quan điều tra xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành kiên quyết, nghiêm minh. Giai đoạn 2019- 2022, cơ quan điều tra hai cấp đã thụ lý điều tra 150 vụ/328 bị can. Kết thúc điều tra đề nghị truy tố là 103 vụ/271 bị can. Tòa án Nhân dân hai cấp thụ lý 97 vụ/233 bị cáo phạm tội về kinh tế, tham nhũng. Tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế hơn 213 tỷ đồng, đã thu hồi được 21,159 tỷ đồng. Cũng theo đại biểu, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Đó là kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở các ngành, địa phương chưa phản ánh đúng với tình hình thực tế. Tham nhũng vặt còn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, như quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, ngân sách, tài sản công, thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Chất lượng hoạt động thanh tra chuyên ngành hiệu quả chưa cao; một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực chưa được tập trung thanh tra, kiểm tra; nhiều vi phạm về quản lý đầu tư xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên, khoảng sản chậm được phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời. Công tác điều tra, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm, kéo dài, có những vụ án trả hồ sơ nhiều lần. Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế còn thấp, nhất là trong giai đoạn thi hành án. Đại biểu đề nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; UBND tỉnh tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN, tiêu cực. Phát huy hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị đối với công tác PCTN, tiêu cực; gắn công tác PCTN, tiêu cực với công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; trong quá trình thanh tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm; ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt” của bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, Công an, Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục tăng cường đấu tranh phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực nhằm đảm bảo kỷ cương, phép nước, sự nghiêm minh của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã phát hiện. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.