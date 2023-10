Khai mạc Triển lãm các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Sáng 19/10, tại Tòa nhà Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) khai mạc Triển lãm các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

Các đai biểu dự lễ khai mạc.

Tham dự sự kiện, về phía Bộ TT&TT có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, cùng đại diện các vụ, cục liên quan.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Cùng dự có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp công nghệ thông tin; các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp tỉnh, Hội Tin học tỉnh...

Các đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số.

Triển lãm lần này có sự tham gia của 22 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với 22 gian hàng trưng bày, giới thiệu về công nghệ, sản phẩm của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, gồm: Các sản phẩm, giải pháp, nền tảng chuyển đổi số Make in Vietnam phục vụ chuyển đổi số trong chính quyền, doanh nghiệp, người dân; nhóm dịch vụ tư vấn, đào tạo về chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mục tiêu gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất, kinh doanh; nhóm sản phẩm, giải pháp về an ninh, an toàn thông tin mạng; nhóm sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số của các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài tỉnh như: VNPT, Viettel, Mobifone, BKAV, MISA, Công ty cổ phần công nghệ LocaMos; Công ty Cổ phần 1Office; Công ty TNHH Dịch vụ tin học CEH; Công ty TNHH Quản lý DUCAPITAL Holding...

Thông qua triển lãm, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có cơ hội tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, tiếp xúc với các chuyên gia về công nghệ để được tư vấn, trải nghiệm và lựa chọn phương pháp, lộ trình cũng như các giải pháp công nghệ số phù hợp nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tối ưu hoá sản xuất, mở rộng thị trường và tạo ra nhiều giá trị mới.

Các đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm.

Điểm nhấn của triển lãm là giới thiệu, trình diễn hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ như: Sản phẩm du lịch, y tế, giáo dục thông minh, robot trải nghiệm của Viettel Thanh Hóa; các giải pháp chuyển đổi số về truyền thanh thông minh, du lịch thông minh, các giải pháp về chuyển đổi số cho doanh nghiệp của Mobifone; gian hàng của MISA giới thiệu nền tảng số, thiết bị như màn hình cảm ứng, tivi trải nghiệm các nền tảng số, robot, standee...; bộ giải pháp Marketing thế hệ mới; LocaGifts (điểm săn quà, doanh nghiệp thả quà); công nghệ thực tế ảo VR360 của Công ty cổ phần công nghệ LocaMos... Đây là các sản phẩm đã nhận được nhiều giải thưởng ICT trong nước và quốc tế.

Các đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm của VNPT Thanh Hóa.

Triển lãm các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin sẽ đón khách tham quan và trải nghiệm trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023.

Các đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm của MISA.

Ngay sau lễ khai mạc triển lãm, các đại biểu đã tham quan các gian hàng, tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp, mô hình, giải pháp chuyển đổi số.

