Giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2023

Tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc tại một số địa phương đã có những chuyển biến rõ nét, tích cực, có 6 vụ việc được giải quyết cơ bản xong; 2/30 vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền, hướng dẫn công dân khởi kiện ra Tòa án nhân dân để giải quyết theo quy định.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 26-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương có vụ việc đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp, phương án giải quyết các vụ việc.

Tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc tại một số địa phương như thị xã Nghi Sơn, các huyện Đông Sơn, Nga Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Thạch Thành và Mường Lát đã có những chuyển biến rõ nét, tích cực.

Đến nay, có 6 vụ việc được giải quyết cơ bản xong; 2/30 vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền, hướng dẫn công dân khởi kiện ra Tòa án nhân dân để giải quyết theo quy định; 13 vụ việc người dân đang hợp tác với chính quyền trong quá trình giải quyết.

Các sở, ngành chức năng của tỉnh đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong việc giải quyết các vụ việc, nhất là các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, cũng như đảm bảo tình hình an ninh, trật tự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, những vụ việc cụ thể ảnh hưởng đến an ninh - trật tự, an toàn xã hội, công tác nội chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tập trung đông người, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân; sự suy thoái tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực đất đai…Đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm để giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Vào cuộc quyết liệt, nắm chắc tình hình cơ sở

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các ngành trong khối nội chính đã triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên BanThường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh quốc gia trên tuyến biên giới, đất liền, trên biển; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh trong công nhân lao động vẫn giữ được ổn định, không có bị động, đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn…

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, nắm chắc tình hình, sâu sát địa bàn, sâu sát quần chúng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương đã duy trì việc tiếp dân theo kế hoạch để giải quyết và nắm chắc tình hình ở cơ sở.

Công tác thanh tra, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo được coi trọng; tỷ lệ giải quyết đơn, thư ở mức cao, đáp ứng được yêu cầu, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phân tích thêm một số nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và chỉ ra một số nguy cơ còn tiềm ẩn, đề nghị các ngành trong khối nội chính, các địa phương tập trung triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm 2023.

“Các ngành chức năng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải nắm chắc tình hình địa phương, tình hình Nhân dân, đề xuất kịp thời biện pháp xử lý các tình huống phát sinh, nhất quyết không để bị động, bất ngờ về an ninh trật tự do không nắm chắc được tình hình cơ sở và quyết tâm bảo đảm vững chắc an ninh biên giới, an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo.

“Lực lượng quân sự, biên phòng, công an nắm chắc tình hình an ninh trên 2 tuyến biên giới, nhất là tuyến biên giới đất liền để mọi vấn đề bất thường phải được kịp thời xử lý, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn bán ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, những vấn đề mới về an ninh trật tự…” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình an ninh nội địa, an ninh trên địa bàn, nhất là các hành vi lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép đất tôn giáo, hoạt động trái phép của một số tôn giáo mới.

Tập trung chỉ đạo, giải quyết có trách nhiệm theo thẩm quyền tất cả khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Đối với khiếu kiện phát sinh tại địa phương nào thì địa phương đó phải tập trung chỉ đạo giải quyết, không được để khiếu kiện kéo dài, không đùn đẩy lên cấp trên, không để biến thành điểm nóng. Qúa trình giải quyết những vụ việc phức tạp nếu phải xin ý kiến cấp trên thì phải có sự thống nhất để có đường hướng giải quyết chính xác ngay từ đầu, tránh tình trạng giải quyết sai.

Các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp phải phối hợp giải quyết nhanh theo đúng pháp luật tố tụng các vụ án trên địa bàn, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.

Bên cạnh đó, cần tăng cường trách nhiệm, phát huy vai trò của Sở Tư pháp, phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND các cấp khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như khi xử lý những vấn đề liên quan đến công tác nội chính trên địa bàn, để bảo đảm đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, tránh phát sinh khiếu kiện.

Quốc Hương