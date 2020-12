Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Chiều 4-12, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xã giao đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Ngoại giao nhân dịp đến thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xã giao đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Ngoại vụ Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chuyển lời của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chúc mừng tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chúc mừng đồng chí Đỗ Trọng Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: Bộ Ngoại giao và tỉnh Thanh Hóa đã có mối quan hệ truyền thống, hợp tác rất chặt chẽ. Trong nhiều năm qua Bộ Ngoại giao đã hợp tác với tỉnh Thanh Hóa để kêu gọi các nhà đầu tư và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong rằng trong thời gian thăm và làm việc tại Thanh Hóa sẽ tìm hiểu và hỗ trợ để tỉnh có được những bước phát triển mới trong công tác đối ngoại và góp phần vào xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng cám ơn đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã gửi lời chúc mừng đến tỉnh Thanh Hóa và những đánh giá tốt đẹp của đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa và nhấn mạnh: Trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa, con người là nền tảng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ qua tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hoạt động thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được chăm lo; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Cùng với quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm đến công tác đối ngoại. Trong những năm gần đây tỉnh Thanh Hóa đã thu hút nhiều dự án lớn, nhiều chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Thanh Hóa. Cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn coi những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa là bộ phận cấu thành của người Thanh Hóa góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng nêu rõ: Trong quan hệ hợp tác với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào, tỉnh Thanh Hóa luôn thể hiện tình cảm thân mật và mối quan hệ thủy chung, lâu đời của hai Đảng, hai dân tộc, hai Nhà nước. Trong những năm vừa qua, Thanh Hóa tiếp tục củng cố và làm cao dày thêm truyền thống tốt đẹp và sự hợp tác toàn diện giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn, Thanh Hóa - Xiêng Khoảng.

Cùng với việc duy trì mối quan hệ truyền thống, tỉnh Thanh Hóa cũng đã tăng cường quan hệ và tạo mối quan hệ với các nước Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản... và các tổ chức quốc tế.

Trong quá trình phát triển của tỉnh, Thanh Hóa luôn nhận được sự giúp đỡ rất lớn của Bộ Ngoại giao. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng cám ơn sự giúp đỡ, phối hợp của Bộ Ngoại giao và mong rằng trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 58-NQ/NQ của Bộ Chính trị, ngoài sự nỗ lực cố gắng, tự lực, tự cường, khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và sự khác biệt mà tỉnh đang có, để huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực của hơn 3,6 triệu dân Thanh Hóa, rất mong được Bộ Ngoại giao giúp đỡ để kết nối với bạn bè quốc tế, với các đối tác truyền thống, cũng như đối tác mới, các tổ chức quốc tế, các doang nghiệp lớn coi Thanh Hóa là điểm đến và là môi trường đầu tư thuận lợi cho sự phát triển.

Minh Hiếu