Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao, tri ân đóng góp của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Sáng 26-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu biểu dương những kết quả trong công tác phòng, chống dịch hơn 2 năm qua tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã có rất nhiều nỗ lực, sự hy sinh tiếp thêm sức mạnh để Thanh Hóa đẩy lùi dịch bệnh. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và toàn thể Nhân dân!

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự Lễ tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sự kiện quan trọng và rất có ý nghĩa này, được tổ chức đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02. Đây cũng là dịp để chúng ta tri ân các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, những người đã luôn hết mình vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, những chiến sĩ đã và đang ngày đêm thầm lặng vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, nòng cốt, xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Hơn 2 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn chưa từng có. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Song, chính trong những thời khắc khó khăn ấy; được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các địa phương vừa tích cực, chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu xuyên suốt là chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, đơn vị đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Vì vậy, từ đó đến nay, Thanh Hóa chúng ta đã luôn luôn chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trở thành một trong những “điểm sáng” của cả nước về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện thành công “Mục tiêu kép” và đang không ngừng phấn đấu trở thành một trong những động lực phát triển mới quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước.

Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” và truyền thống quý báu “Người trong một nước phải thương nhau cùng”, chúng ta vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, vừa kịp thời ủng hộ, chia sẻ nhân lực y tế, hỗ trợ kinh phí và các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành bạn chống dịch, xứng đáng là “hậu phương lớn” đối với “tiền tuyến lớn”.

Những kết quả trong công tác phòng, chống dịch hơn 2 năm qua, tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; khẳng định càng trong khó khăn, thách thức thì cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng tuyến đầu lại càng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nắm bắt thời cơ, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ có hiệu quả sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để vượt qua và đi đến mục tiêu đã định.

Chúng ta thật sự xúc động trên tuyến đầu chống dịch, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng, cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ an toàn COVID,... đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, tận tâm, tận lực với công việc. Vượt qua những mùa hè đỏ lửa, những đêm đông giá lạnh, bằng trách nhiệm, sự hy sinh, lòng nhiệt thành, những cán bộ, công chức “công bộc của Nhân dân”, những “Lương y như từ mẫu”, “Bộ đội cụ Hồ”, “Chiến sĩ Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”,… đã luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Nhân dân và Tổ quốc cần đến.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ngành Y tế Thanh Hóa.

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đã có biết bao sự hy sinh thầm lặng; các anh, các chị đã gác lại nhiều nỗi niềm riêng, gác lại cuộc sống yên bình để đi vào tâm dịch, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy giữa vòng vây dịch bệnh, giữa sự sống và cái chết để thực hiện trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Nhiều niềm vui phải hoãn lại, nhiều đau thương, mất mát trong gia đình phải kìm nén, tất cả vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.

Chúng ta đã được chứng kiến nhiều hình ảnh cao đẹp về những “Chiến sĩ áo trắng” không quản nguy nan, xông pha trên tuyến đầu chống dịch, hết lòng cứu chữa người bệnh. Những chiến sĩ Quân đội, Công an mang trên mình màu xanh áo lính đã không sợ hy sinh, gian khổ, “ăn rừng, ngủ núi” nhường chỗ cho những người con quê hương trở về tránh dịch và làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, canh chốt trong các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch. Những cán bộ cơ sở ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để giám sát, điều tra dịch tễ và truy vết dịch bệnh. Nhiều nhà báo đã không ngại gian khổ, luôn có mặt ở những địa bàn nóng bỏng nhất, kịp thời truyền tải thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh. Nhiều tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng nhân ái cao cả, tinh thần trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, sẵn lòng “nhường cơm sẻ áo”, ủng hộ nguồn lực tài chính, tài trợ vật tư y tế,… tiếp thêm sức mạnh để Thanh Hóa đẩy lùi dịch bệnh.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa đánh giá cao, tri ân tất cả những đóng góp đầy ý nghĩa; đồng thời thấu hiểu, chia sẻ với những hy sinh, mất mát của các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 suốt hơn 2 năm qua. Những câu chuyện đầy cảm xúc, những tấm gương “người tốt, việc tốt” nở rộ từ trong muôn vàn gian khó của công cuộc phòng, chống dịch bệnh đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, quý trọng. Đó thực sự là những bông hoa đẹp, truyền cảm hứng về đức hy sinh, về tình cảm, trách nhiệm, về sứ mệnh đối với đồng chí, đồng bào, truyền niềm tin để vượt qua nghịch cảnh, truyền năng lượng để vượt qua khó khăn, bồi đắp và làm cao dày thêm truyền thống tốt đẹp của đất và người Thanh Hóa.

Tại buổi lễ rất có ý nghĩa này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, bày tỏ lòng trân quý và tri ân những đóng góp, cống hiến, nỗ lực hết mình của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Xin nồng nhiệt chúc mừng 272 tập thể, cá nhân tiêu biểu, được vinh danh, khen thưởng tại buổi lễ trang trọng hôm nay.

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy cam go và thử thách sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, giữ vững thành quả về phòng, chống dịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; trước mắt chúng ta là những thách thức và yêu cầu cao, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong đó có vai trò rất quan trọng của các lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là những cán bộ y tế, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, tôi đề nghị các lực lượng tuyến đầu cần phát huy hơn nữa những thành tích, kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của từng địa phương, đơn vị; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động các phương án, kịch bản ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong mọi tình huống theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với phương châm “Phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài; cách ly, xét nghiệm, vắc- xin, điều trị là điều kiện tiên quyết; ý thức người dân trong tuân thủ nguyên tắc “5K” là đặc biệt quan trọng; ứng dụng công nghệ thông tin là cấp thiết”; Ngành Y tế cần chủ động đánh giá, nhận diện rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng phương án và triển khai đồng bộ các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình từng bước, chặt chẽ, khả thi; phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân COVID-19; chăm lo củng cố, nâng cao năng lực mạng lưới y tế các tuyến, nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, các thành tựu mới trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Để đẩy lùi dịch bệnh và bảo đảm có sự phát triển toàn diện, mỗi cơ sở y tế, cán bộ y tế phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tấm áo bờ-lu trắng - hiện thân của tri thức, của danh dự, của nhân cách như tinh thần lời thề Hyppocrat, lời dạy của Hải Thượng Lãn Ông “Nghề thuốc là thanh cao”, “Người thầy thuốc phải tự tu dưỡng với 8 chữ răn mình: Nhân – Minh - Đức - Trí - Lượng - Thành - Khiêm - Cần” và lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Phải lao mình vào chỗ bẩn để làm cho sạch, phải dấn thân vào chỗ đau khổ để làm giảm bớt đau khổ. Lương y phải như từ mẫu”.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần để các lực lượng tuyến đầu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ cao cả của mình; kịp thời động viên, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu, đồng thời phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mỗi cán bộ y tế, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở qua thực tiễn công tác và kinh nghiệm của mình, tiếp tục phát huy vai trò xung kích đi đầu, luôn là những tấm gương sáng về sự nỗ lực, hy sinh, tận tâm, tận lực với công việc; càng trong khó khăn, thử thách, càng phải nỗ lực phấn đấu, không dao động, chùn bước, xem khó khăn là trải nghiệm, xem nghịch cảnh là môi trường để tôi luyện bản lĩnh, ý chí, nghị lực để vươn lên trưởng thành. Làm được như vậy, chúng ta không chỉ giúp Nhân dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà còn để lại những tình cảm ấm áp, những suy ngẫm tốt đẹp về tình người, về đạo lý nhân sinh.

Với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ, là lá chắn thép” trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh; tôi kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân trong tỉnh hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm với xã hội, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại buổi lễ.

Bình minh của mùa xuân mới đã về trên khắp mọi nẻo đường của quê hương, đất nước, mang theo biết bao tin yêu, ước vọng về một năm mới hạnh phúc, an lành. Dẫu còn đó không ít khó khăn, trở ngại, song chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, “Sen tàn cúc lại nở hoa/Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”. Nhất định chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện thành công chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Với tình cảm chân thành và quý trọng, một lần nữa, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.