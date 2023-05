Đại tướng Lương Cường cùng đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát

Sáng 26-4, tại Trung tâm hội nghị huyện Mường Lát, các ĐBQH gồm: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Cao Thị Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Cường và ĐBQH tỉnh, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị trao đổi với cử tri huyện Mường Lát.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo cơ quan Tổng Cục Chính trị dự hội nghị.

Cùng tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Tổng Cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Mường Lát.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Mường Lát trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cử tri xã Mường Chanh phát biểu tại hội nghị.

Cử tri huyện Mường Lát vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời đánh giá cao chất lượng hoạt động của các đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã phát huy được vai trò của người đại biểu dân cử, nhất là đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách tại các kỳ họp của Quốc hội. Đồng thời thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa trong quá trình phát triển đất nước, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng hiện đại.

Cử tri huyện Mường Lát phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Mường Lát đã phản ánh đến ĐBQH những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, như: Đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét nâng mức hỗ trợ xây dựng các khu tái định cư tập trung từ 300 triệu đồng lên 500 triệu đồng trên hộ, đối với khu tái định liền kề từ 150 triệu đồng lên mức 250 triệu đồng trên hộ; do địa bàn miền núi có độ dốc lớn, chi phí cho làm mặt bằng rất lớn, với mức hỗ trợ hiện nay thì không đủ kinh phí để thực hiện các hạng mục khác như đường điện, nước sinh hoạt, đường giao thông, kè ta ly chống sạt lở…

Cử tri huyện Mường Lát phát biểu kiến nghị những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc

Các ý kiến, kiến nghị cũng đề nghị những vấn đề cụ thể tạo điều kiện phát triển của địa phương như: Cử tri Lục Văn Tâm, xã Mường Chanh đề nghị xem xét, giải quyết số diện tích 96,8 ha đất lâm nghiệp do Đồn Biên phòng Quang Chiểu quản lý, để giao cho các hộ dân trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh phát triển sản xuất… Cử tri Phạm Văn Sơn, thị trấn Mường Lát đề nghị Nhà nước có cơ chế, chính sách khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh chế biến nông lâm sản tại huyện Mường Lát, để tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Cử tri huyện Mường Lát cũng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ huyện Mường Lát thực hiện các Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sớm có chế độ hỗ trợ cho tất cả giáo viên mầm non dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số; có chính sách hỗ trợ mua sách giáo khoa kịp thời cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn trước khi bắt đầu năm học mới… Tăng mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn từ 8 triệu đồng/ha lên 12 triệu đồng/ha (đối với xã không biên giới); từ 10 triệu đồng/ha lên 15 triệu đồng/ha (đối với xã biên giới). Có chính sách đặc thù hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Mường Lát..

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu trả lời làm rõ các kiến nghị của cử tri.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Mường Lát liên quan đến thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh; tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các nội dung liên quan.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt ĐBQH tiếp xúc cử tri tại huyện Mường Lát, Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri huyện Mường Lát đã đóng góp nhiều nội dung rất sâu sắc, tâm huyết, phong phú, đa diện, nhiều chiều, thể hiện trách nhiệm và trí tuệ đối với các vấn đề vĩ mô của đất nước, tỉnh Thanh Hóa và của huyện Mường Lát. Chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đạt được trong thời gian qua.

Cử tri huyện Mường Lát dự hội nghị.

Đại tướng Lương Cường đã dành thời gian thông tin với cử tri huyện Mường Lát về tình hình thế giới, khu vực; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Đồng thời đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mường Lát đã đạt được trong những năm qua. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn tác động là huyện vùng núi cao của tỉnh Thanh Hóa, có đường biên giới với nước bạn Lào dài hơn 100 km, đường sá đi lại, thời tiết khí hậu và các điều kiện sinh hoạt, sản xuất còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc trong toàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội vẫn giữ vững ổn định; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống Nhân dân các dân tộc từng bước được cải thiện.

Đại tướng Lương Cường mong rằng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát sẽ nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 thoát ra khỏi huyện nghèo.

Đại tướng Lương Cường mong rằng qua các cuộc tiếp xúc cử tri, ĐBQH sẽ tiếp tục được lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của các cử tri để phản ánh đến diễn đàn Quốc hội, các cơ quan chức năng, cũng như cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tặng 100 suất quà của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mường Lát; tặng 100 ngôi nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát do Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel) và Ngân Thương mại Cổ phần Quân đội MB tài trợ.

