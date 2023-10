Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

"Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân, gắn bó với Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn và phải có tinh thần “7 dám”, đó là: “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung" - Là một trong những nội dung quan trọng trong phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 25.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 29-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng; đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khai mạc hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trong các ngày từ 25 đến 28-9, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng gây ngập úng, lũ lụt cục bộ ở nhiều nơi trong tỉnh, gây thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước cũng như của Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những mất mát của gia đình có người thân bị nạn và bị thiệt hại về tài sản; đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn thể Nhân dân trong công tác ứng phó với mưa lũ vừa qua.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh cho biết: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2023 - năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều thời cơ thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, như hậu quả của đại dịch COVID-19 để lại, suy thoái kinh tế thế giới, làm cho tổng cầu giảm, các vấn đề về thể chế từ Trung ương đến địa phương chưa hoàn thiện... Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát thực tiễn, kịp thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Với tinh thần nhìn thẳng, nhìn thật vào những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023, định hướng năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ để thảo luận tháo gỡ những khó khăn phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên điều hành thảo luận.

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên, các đại biểu tiến hành thảo luận các nội dung đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở trong phần phát biểu khai mạc.

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu thảo luận.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều đồng tình với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, định hướng năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đi sâu thảo luận cụ thể các nội dung được Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gợi mở, đồng chí Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh đã phân tích về những yếu tố để nuôi dưỡng nguồn thu và cho rằng: Những chính sách giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp về ngắn hạn làm giảm nguồn thu nhưng về dài hạn sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất - kinh doanh, đóng góp cho nguồn thu ngân sách tỉnh. Đối với nguồn thu cấp huyện 9 tháng nhiều địa phương hụt thu do nguồn thu tiền sử dụng đất của các địa phương giảm mạnh. Dự kiến cả năm 2023 tổng thu ngân sách toàn tỉnh sẽ vượt khoảng 500-800 tỷ đồng so với dự toán.

Tập trung phân tích trong công tác đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa nêu rõ: Về tình hình đầu tư công, đến nay, nguồn vốn năm 2023 đã cơ bản giao cho các dự án; có 37 dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư. Đối với đầu tư trực tiếp, 9 tháng đầu năm thu hút được 53 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 5 dự án FDI; mặc dù chưa đạt được như kỳ vọng nhưng các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng. Một số cụm công nghiệp mới thành lập đã có tỷ lệ lấp đầy đạt cao như: Cụm công nghiệp (CCN) Thái Thắng, CCN Quán Lào... Công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh hiện còn bất cập, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo việc phân định trách nhiệm trong công tác xúc tiến đầu tư.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Sỹ Nghiêm đi sâu phân tích về việc tính giá đất và cung cấp thêm các thông tin về việc đấu giá đất trên địa bàn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Về lĩnh vực nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường đã phân tích toàn cảnh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đồng thời khuyến nghị, những tháng cuối năm, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, tích cực thu hoạch lúa, cây trồng vụ thu mùa, triển khai sản xuất vụ đông... Đối với chăn nuôi tập trung phòng chống, ngăn chặn các mầm bệnh, không để lây lan trên diện rộng, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi... Trong tháng 10, đoàn công tác của Ủy ban Châu Âu EC sẽ sang kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU; đề nghị các địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để làm việc. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn phát biểu thảo luận.

Là địa phương có nhiều dự án đầu tư trên địa bàn, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn phát biểu thảo luận đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai GPMB và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo để thị xã tập trung thực hiện theo đúng tiến độ được giao.

Đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư huyện ủy Thọ Xuân phát biểu tại hội nghị.

Cùng với thị xã Nghi Sơn, huyện Thọ Xuân cũng đang có nhiều dự án được triển khai trên địa bàn. Thảo luận tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân đã nêu lên những vấn đề vướng mắc của dự án khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng chậm tiến độ... Từ đó, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để dự án tiếp tục được triển khai.

Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân cũng cho biết: Trên địa bàn huyện có 8 CCN, trong đó CCN Xuân Lai là động lực phát triển vùng tả huyện Thọ Xuân. Dự án đã khởi công được 4 tháng nhưng thủ tục tính tiền thuê đất thực hiện dự án vẫn còn vướng mắc. Bên cạnh đó, dự án Khu du lịch Sao Mai là dự án quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn huyện, nhưng đến nay vẫn chưa tính được giá thuê đất. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo tính tiền thuê đất để triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chủ trì thảo luận

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chủ trì thảo luận đã đề nghị lãnh đạo các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát nêu lý do vì sao lại chậm giải ngân; một số dự án đầu tư trên địa bàn chậm tiến độ... Cùng với đó, lãnh đạo các địa phương cần làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc triển khai dự án chậm.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Sau khi xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh vừa có những thời cơ, thuận lợi, vừa khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn và có những khó khăn, thách thức mới, khó lường.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự đoàn kết, chủ động linh hoạt, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2023 của tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế giữ vững ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực; chất lượng giáo đục đại trà được nâng lên; an sinh xã hội được bảo đảm; nhiều hộ gia đình nghèo nhiều năm sinh sống trên sông được hỗ trợ xây dựng nhà ở nơi an toàn. Các sự kiện lớn của tỉnh được tổ chức thành công, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào MTTQ, các đoàn thể được nâng lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 đã được nêu trong Báo cáo; đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế. Tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm chưa đảm bảo theo yêu cầu; tốc độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm và rất chậm, hạ tầng các khu cụm công nghiệp nói chung còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa có sẵn diện tích lớn và mặt bằng sạch để kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch... Nhiều vướng mắc về đất đai chậm được giải quyết, nhất là về giao đất, xác định nguồn gốc đất, tính tiền sử dụng đất. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác sai thiết kế, ngoài vị trí mốc giới còn diễn ra... Tính tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có một số lãnh đạo quản lý các cấp chưa cao. Đáng quan tâm là căn bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám quyết, giữ an toàn cho mình, “đá bóng", đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, bộ phận khác, cơ quan khác,... khiến nhiều công việc bị đình trệ, làm cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn.

Trước những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ở mức cao nhất, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã phân tích về tình hình thế giới, trong nước tác động đến sự phát triển của tỉnh và yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị phải chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trước hết, khẩn trương rà soát, đánh giá, xác định rõ các nội dung, công việc còn lại 3 tháng cuối năm 2023 của từng chỉ tiêu theo Nghị quyết số 12 ngày 7-12-2022 và Kết luận số 2402 ngày 30-6-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức; trên cơ sở đó, đề ra giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của năm 2023.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân, gắn bó với Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn và phải có tinh thần “7 dám”, đó là: “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung".

Các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, hàng hóa xuất khẩu, hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư FDI, đóng góp thêm tăng trưởng của tỉnh.

Đẩy mạnh liên kết hợp tác trong sản xuất nông nghiệp và giữa sản xuất, chế biến với tiêu thụ sản phẩm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế theo tiêu chuẩn VietGAP, gắn với xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý.

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài để triển khai các dự án đầu tư... Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các chủ đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giá và nguồn vật liệu san lấp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cùng với đó, rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX. Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư; chủ động phối hợp với các hiệp hội, ngành hàng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các nhà đầu tư lớn, có uy tín, năng lực thực sự để lựa chọn, thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn, tạo động lực mới cho phát triển.

Bên cạnh tập trung cho phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh.

Về định hướng kế hoạch năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Năm 2024 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, năm “tăng tốc và bứt phá” quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch 5 năm 2021-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với định hướng các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, bám sát chỉ đạo, định hướng của tỉnh và tình hình thực tế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024, với tinh thần phấn đấu cao, thiết thực, hiệu quả và khả thi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

“Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, trên cơ sở những nội dung được thông qua tại Hội nghị lần này, tôi đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung đã được Hội nghị quyết nghị” - Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng.

