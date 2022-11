Vòng 23 Night Wolf V.League 2022: Đông Á Thanh Hóa sẽ cản bước Hà Nội?

Sự trở lại của các cầu thủ trụ cột cùng sự quyết tâm sẽ là điểm tựa quan trọng để Đông Á Thanh Hóa sẵn sàng cho cuộc tiếp đón đội đầu bảng Hà Nội trên sân nhà ở vòng đấu thứ 23 giải Night Wolf V.League 1 - 2022 vào 17h00 chiều mai (4-11).

Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) đã thua Hà Nội 0-1.

Đông Á Thanh Hóa tiếp đội đầu bảng Hà Nội với tâm lý khá thoải mái khi nhiệm vụ trụ hạng đã cơ bản hoàn thành. Hơn nữa, ở vòng đấu thứ 23 này, đội bóng xứ Thanh sẽ có sự trở lại của các cầu thủ trụ cột sau chấn thương, thẻ phạt. Trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic cho biết: "Các cầu thủ chấn thương như Lê Quốc Phương, Lê Văn Thắng, Trịnh Văn Lợi, Đinh Tiến Thành đã nỗ lực hồi phục để kịp góp mặt trong trận đấu với Hà Nội. Bên cạnh đó, đội cũng đang có một số vị trí mới dính chấn thương, Paulo Pinto bị treo giò (3 thẻ vàng). Căn cứ tình hình thực tế, chúng tôi sẽ đưa ra đội hình mạnh và tối ưu nhất cho trận đấu với Hà Nội. Họ là đội bóng mạnh nhất, được đánh giá cao hơn nhưng Đông Á Thanh Hóa sẽ chơi hết mình với mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng”.

Hà Nội (áo trắng) được đánh giá cao hơn dù phải đến làm khách trên sân nhà của Đông Á Thanh Hóa.

Ở trận đấu này, Đông Á Thanh Hóa sẽ có sự trở lại của thủ môn số 1 Nguyễn Thanh Diệp. Cầu thủ này đã vắng mặt ở trận đấu với TP Hồ Chí Minh vì chấn thương. Người gác đền của đội bóng xứ Thanh là một trong những cầu thủ có nhiều đóng góp cho thành tích của đội cho đến hết vòng 22. Những pha cứu thua xuất sắc của Nguyễn Thanh Diệp đã giúp Đông Á Thanh Hóa sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng hiện nay.

Về phần Hà Nội, đội bóng thủ đô sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng đã tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Hơn đội xếp thứ nhì Hải Phòng chỉ 2 điểm nhưng Hà Nội chơi ít hơn 1 trận. Mục tiêu của HLV Chun Jea-ho và các học trò trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng này chính là 3 điểm. Lực lượng cầu thủ cả nội và ngoại của Hà Nội được đánh giá là có chất lượng vượt trội so với chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Bên cạnh đó, đội bóng thủ đô còn có đẳng cấp, sự già dơ.

Trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic vẫn còn khá đau đầu với "cơn bão chấn thương" và thẻ phạt trước trận đấu với Hà Nội.

Người hâm mộ sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 23 này. Liệu chủ nhà Đông Á Thanh Hóa có cản bước được đội đầu bảng Hà Nội và sẽ khiến cuộc đua vô địch năm nay gay cấn, kịch tính, bất ngờ đến vòng đấu cuối cùng. Đoàn quân của HLV Chun Je-ho đã sớm có mặt tại xứ Thanh để chuẩn bị cho trận đấu được xem là then chốt trong cuộc đua vô địch này. Nếu có 3 điểm rời xứ Thanh, Hà Nội sẽ tiến gần hơn tới chức vô địch. Trong khi đó, đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn với Đông Á Thanh Hóa khi “cơn bão” chấn thương và còn thiếu vắng “nhạc trưởng” Paulo Pinto (bị treo giò do nhận 3 thẻ vàng) vẫn đang khiến trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic phải đau đầu. Một kết quả không thua trước Hà Nội vẫn được xem là thành công với đội bóng xứ Thanh dù được chơi trên sân nhà.

Vòng 23 sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều trận cầu hấp dẫn, kịch tính và có cả yếu tố nhạy cảm trong cuộc đua vô địch và trụ hạng. Lần đầu tiên, có 2 trận trong 1 vòng đấu sẽ có sự điều khiển của các tổ trọng tài ngoại. Cụ thể, trận SHB Đà Nẵng - Sài Gòn sẽ do tổ trọng tài người Thái Lan đảm nhiệm và trận Viettel - Topenland Bình Định do tổ trọng tài người Malaysia. Trong bối cảnh các trọng tài nội liên tục mắc sai sót, VFF và VPF đã phải tăng cường sử dụng các trọng tài ngoại để bảo đảm cho giải Night Wolf V.League 1 - 2022 được về đích an toàn.

Mạnh Cường