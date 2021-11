Vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2021 sẽ tổ chức tại Ninh Bình

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vừa quyết định thay đổi địa điểm tổ chức vòng 2, chung kết xếp hạng Giải vô địch bóng chuyền quốc gia Bamboo Airways 2021, theo đó tỉnh Ninh Bình là đơn vị đăng cai.

Những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hương không nhỏ tới việc đăng cai tổ chức vòng 2, chung kết xếp hạng Giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2021, nhất là tại các địa phương đã được chọn là Quảng Nam và Đắk Nông.

Để bảo đảm cho giải được tổ chức theo đúng kế hoạch thời gian và an toàn phòng dịch, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã quyết định chọn Ninh Bình làm nơi tổ chức và đã được địa phương thống nhất.

Các trận đấu của vòng 2, chung kết xếp hạng sẽ diễn ra tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình từ ngày 14 đến 25-12-2021.

Các bảng đấu tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Bamboo Airways năm 2021:

Nội dung nữ

Bảng C: Bộ tư lệnh Thông Tin - FLC , VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Bảng D: Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Wsun Thái Bình, Doveco Ninh Bình , Đắk Lắk, Ngân hàng Công thương.

Nội dung nam

Bảng C: Tràng An Ninh Bình, Thể Công, TP.HCM, La vie Long An, VLXD Bình Dương.

Bảng D: Sanest Khánh Hoà, Hà Tĩnh, Biên Phòng, Hà Nội, Bến Tre.

Mạnh Cường