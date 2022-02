Việt Hùng Thanh Hóa xác định đối thủ tại tứ kết Giải Bóng đá U9 toàn quốc 2021

Chiều 22 – 2, vòng bảng giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021 đã chính thức khép lại với các trận đấu tại bảng B và bảng C. Theo đó, các cặp đấu tại tứ kết cũng đã được xác định.

U9 Việt Hùng Thanh Hóa vào tứ kết với vị trí nhì bảng

Theo điều lệ giải, 3 đội xếp nhất bảng, 3 đội xếp nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ là các đội đi tiếp vào vòng tứ kết.

Tại bảng B, LĐBĐ TP Hà Nội có màn lội ngược dòng trước Hải An Tây Ninh sau khi bị dẫn 2 – 1 trong hiệp 1. Với kết quả này, cục diện bảng B đã chính thức đảo ngược với vị trí thứ nhất thuộc về LĐBĐ TP Hà Nội. Có cùng số điểm nhưng Ngọc Hùng TP.HCM và Bình Dương lần lượt xếp ở vị trí thứ nhì và thứ ba do kém chỉ số phụ.

U9 LĐBĐ TP Hà Nội (đỏ) giành vị trí nhất bảng B

Cục diện bảng C không nằm ngoài dự đoán của nhiều người khi Sông Lam Nghệ An tiếp tục thể hiện sự vượt trội, giành chiến thắng 6 – 0 trước Bà Rịa Vũng Tàu. Đội bóng thành phố biển đã phải chính thức nói lời chia tay với giải đấu năm nay khi là đội xếp thứ ba có thành tích kém nhất. Phú Thọ là đội về nhì tại bảng C.

U9 Bà Rịa Vũng Tàu (xanh) chia tay giải đấu sau khi không thể làm nên bất ngờ trước U9 SLNA

Trước đó, tại bảng A, chiến thắng trước chủ nhà Thanh Hóa vào những phút cuối cùng đã giúp Đồng Nai leo lên ngôi đầu bảng A với 3 điểm nhiều hơn. Trong khi đó, Khuyến Nông Bình Phước đi tiếp vào vòng tứ kết với tư cách là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ngọc Hùng TP.HCM là đối thủ của chủ nhà Thanh Hóa tại tứ kết

Với kết quả trên, chủ nhà Việt Hùng Thanh Hóa sẽ gặp Ngọc Hùng TP.HCM tại vòng tứ kết. Đây là đội bóng có lối chơi đề cao tính tập thể với đầu tàu là đội trưởng Lê Minh Huy. Việt Hùng Thanh Hóa của HLV Nguyễn Văn Tuân sẽ cần xốc lại tinh thần sau trận thua 1 – 2 trước Đồng Nai để hướng tới trận cầu knock – out với Ngọc Hùng TP.HCM.

Ở các cặp đấu tứ kết còn lại, SLNA được đánh giá sẽ không gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Bình Dương. Trong khi đó, LĐBĐ TP Hà Nội tuy vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng nhưng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Khuyến Nông Bình Phước do lực lượng mỏng. Cặp đấu còn lại giữa Đồng Nai và Phú Thọ được dự đoán sẽ rất hấp dẫn bởi sự cân tài cân sức giữa hai đội.

Lịch thi đấu vòng tứ kết, ngày 23 - 2: 14 giờ 00: Đồng Nai – Phú Thọ 15 giờ 00: LĐBĐ TP Hà Nội – KN Bình Phước 16 giờ 00: SLNA – Bình Dương 17 giờ 00: VH Thanh Hóa – Ngọc Hùng TP.HCM.

Hoàng Sơn