VĐV Thanh Hóa giành HCB tại Giải Vật vô địch Đông Nam Á năm 2022

Tại Giải Vật vô địch Đông Nam Á mới đây VĐV Trịnh Văn Long của môn vật Thanh Hóa đã giành thành tích ấn tượng cùng Đội tuyển Vật Việt Nam. Thành tích này cũng đã khép lại một năm giàu thành tích của bộ môn vật Thanh Hóa ở nhiều đấu trường khác nhau.

Trịnh Văn Long (xanh) tranh tài ở hạng cân 79 kg vật tự do nam.

Ngay sau khi giành HCĐ cho môn vật Thanh Hóa tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Trịnh Văn Long tiếp tục cùng Đội tuyển vật Việt Nam lên đường sang Campuchia tham dự Giải Vật vô địch Đông Nam Á 2022.

Thi đấu ở hạng cân 79 kg nam, Trịnh Văn Long đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng trước các đối thủ đến từ Thái Lan, Philippines, Campuchia. Tuy nhiên, đô vật xứ Thanh đã chịu thúc thủ trước đối thủ mạnh đến từ Singapore và giành huy chương bạc.

Trịnh Văn Long (bục số 2) giành HCB tại giải Vô địch Đông Nam Á.

đội tuyển vật Việt Nam tiếp tục thống trị ở đấu trường Đông Nam Á.

Ở giải đấu lần này, đội tuyển vật Việt Nam tiếp tục thể hiện sự thống trị của mình ở đấu trường Đông Nam Á khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 18 HCV, 11 HCB và 1 HCĐ giành được. Đây là giải đấu được coi là sự chuẩn bị cho bộ môn vật tại SEA Games 32 sắp tới được tổ chức tại Campuchia.

Thành tích của Trịnh Văn Long đã khép lại một năm thành công của bộ môn vật Thanh Hóa với nhiều thành tích nổi bật ở cả trong nước và quốc tế. Trong đó, một trong những thành tích ấn tượng nhất là tấm HCV tại SEA Games 31 của Đặng Thị Linh ở hạng cân 76 kg vật tự do nữ.

Đặng Thị Linh (đỏ) thi đấu xuất sắc và giành HCV tại SEA Games 31 hồi tháng 5-2022.

Ở các giải vô địch trẻ và vô địch trẻ các lứa tuổi toàn quốc, bộ môn vật Thanh Hóa đều giành ngôi thứ ba toàn đoàn nội dung vật tự do nữ. Tại giải vô địch các CLB quốc gia, vật Thanh Hóa còn giành được ngôi nhất toàn đoàn vật tự do nữ và xếp thứ ba toàn đoạn vật tự do nam.

Bộ môn Vật Thanh Hóa đã có một năm thành công với nhiều thành tích ấn tượng.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc vừa diễn ra, bộ môn vật Thanh Hóa đã giành được 2 HCV và 11 HCĐ, giữ vững vị trí thứ ba toàn đoàn nội dung vật tự do nữ. Đây đều là những thành tích rất đáng khích lệ của bộ môn vật, là tiền đề để bộ môn tiếp tục nỗ lực phát triển hơn nữa ở những năm tiếp theo.

