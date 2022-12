Vật Thanh Hoá “đánh rơi” cơ hội giành “vàng” đầy tiếc nuối trong ngày đầu thi đấu nội dung sở trường

Vật tự do nữ là nội dung đã mang về nhiều thành tích xuất sắc cho bộ môn Vật Thanh Hoá những năm qua với sự góp mặt của những cái tên nổi bật như: Đặng Thị Linh, Nguyễn Thị Oanh… Ngày 7-12 bộ môn đã chính thức bước vào ngày tranh tài đầu tiên ở nội dung này.

Sau 3 HCĐ ở nội dung vật tự do nam, các đô vật nữ Thanh Hoá đã mang về thêm 4 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên của vật tự do nữ.

Mở màn ngày thi đấu đầu tiên, Nguyễn Thị Oanh (hạng cân 55 kg) đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng liên tiếp trước Hồng Ngọc (Hà Nội) và Ngọc Mai (Quân đội).

Nguyễn Thị Oanh thể hiện sự vượt trội trước Ngọc Mai (Quân đội).

Tuy nhiên, thất bại trước Mỹ Linh (Huế) đã khiến “cửa” giành HCV của Oanh hẹp đi sau khi kết thúc 3 trận đấu vào buổi sáng, buộc cô gái này phải cố gắng hết sức ở trận đấu buổi chiều.

Đối đầu Phạm Thị Huế, Nguyễn Thị Oanh đã không thể làm nên bất ngờ trước đàn chị vượt trội về cả kinh nghiệm lẫn thể hình, đành chấp nhận tấm HCĐ ở kỳ Đại hội đầu tiên tham gia.

Ở các hạng cân còn lại, đô vật nhiều kinh nghiệm Vũ Thị Hạnh (đỏ) cũng chỉ có thể mang về tấm huy chương đồng.

Thành tích này để lại nhiều tiếc nuối cho bộ môn vật Thanh Hoá khi Vũ Thị Hạnh (xanh) đã có nhiều thời điểm thi đấu tốt, tưởng chừng như có thể giành chiến thắng trước Nguyễn Thị Xuân (Hà Nội) để vào chung kết hạng cân 50 kg nữ.

Vũ Thị Hạnh (đỏ) thắng kịch tính trước đối thủ đến từ Hà Nam và giành HCĐ tiếp theo cho môn vật của thể thao Thanh Hoá

Như vậy, sau ba ngày thi đấu, bộ môn vật Thanh Hoá đã giành được 3 HCĐ ở nội dung vật tự do nam và 4 HCĐ ở nội dung vật tự do nữ. Nguyễn Thị Ánh (bìa phải) và và Lê Thị Mỹ Dung là hai VĐV giành những tấm HCĐ còn lại ở nội dung vật tự do nữ.

Ngày mai (8 - 12), các đô vật của thể thao Thanh Hóa sẽ bước vào ngày thi đấu quan trọng khi tranh tài ở các hạng cân lớn của nội dung vật tự do nữ. Nổi bật nhất là màn ra quân của chủ lực Đặng Thị Linh, người vừa giành HCV tại SEA Games 31 vừa qua.

Minh Sơn