U19 Đông Á Thanh Hóa xuất quân dự vòng chung kết Giải U19 quốc gia 2022

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải U19 quốc gia 2022: Bảng A: PVF Hưng Yên, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Long An Bảng B: Đồng Tháp, Sông Lam Nghệ An, Bình Định, Hà Nội Bảng C: Đông Á Thanh Hóa, Becamex Bình Dương, Nutifood, Sài Gòn.