U19 Đông Á Thanh Hóa chia tay giải U19 quốc gia 2022

Để thua trước U19 Sông Lam Nghệ An trong loạt sút luân lưu ở ttận đấu tứ kết chiều 2-4, U19 Đông Á Thanh Hóa đã chính thức dừng bước tại vòng tứ kết giải U19 quốc gia năm 2022.

U19 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) thua trong loạt sút luân lưu trước U19 Sông Lam Nghệ An (áo trắng)

Cả hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao cùng lối chơi tấn công cởi mở. 10 phút đầu tiên là sự nhỉnh hơn về thế trận của U19 Sông Lam Nghệ An nhờ lối chơi kỹ thuật, sức mạnh. Những phút tiếp theo là sự chắc chắn, linh hoạt của các cầu thủ U19 Đông Á Thanh Hóa.

Đội hình ra sân của U19 Đông Á Thanh Hóa

Sự chắc chắn, kỷ luật trong phòng ngự và sắc bén trong phản công là cách chơi mà HLV Lê Hồng Minh đã áp dụng cho các học trò từ vòng bảng và tiếp tục được sử dụng trong trận đấu này.

Bên phía U19 Sông Lam Nghệ An, HLV Đinh Văn Dũng đã thúc giục các cầu thủ chủ động dâng cao tấn công. Đội bóng trẻ xứ Nghệ chơi kỹ thuật hơn nhưng vấp phải hàng thủ chơi bình tĩnh, chặt chẽ, bọc lót tốt của U19 Đông Á Thanh Hóa.

Thế trận giằng co, quyết liệt đã được hai đội tạo ra trong phần lớn thời gian trận đấu

Phút 23, Ngọc Mỹ tạt bóng như đặt để Hà Châu Phi đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà rất đáng tiếc. 4 phút sau, Nguyễn Văn Dũng lên tham gia tấn công đã sút chéo góc đưa bóng đi sạt cột dọc. Những pha bóng trên đã cho thấy sự sắc bén trong các pha phản công mà các học trò của HLV Lê Hồng Minh đã tạo ra. Nếu may mắn và tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn, U19 Đông Á Thanh Hóa đã có thể mở tỷ số. Tỷ số 0-0 là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Thế trận và cách chơi như hiệp 1 đã được hai đội tiếp tục tạo ra ngay đầu hiệp 2. U19 Sông Lam Nghệ An chủ động triển khai lối chơi phối hợp nhỏ kỹ thuật, tốc độ. U19 Đông Á Thanh Hóa chơi chặt chẽ trong phòng thủ và vẫn sắc bén trong phản công. Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Văn Dũng là những cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của đội bóng xứ Thanh.

U19 Sông Lam Nghệ An đã may mắn hơn trong loạt sút luân lưu để giành quyền vào vòng bán kết

Thế trận giằng co đã được 2 đội tạo ra với sự quyết liệt ở khu vực giữa sân nhưng lại không có nhiều những tình huống dứt điểm. Tỷ số 0-0 là kết quả sau 90 phút thi đấu chính thức. Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi để phân thắng bại. HLV hai đội cũng đã thay thủ môn cho loạt sút trên chấm penalty này. Bên phía U19 Đông Á Thanh Hóa, Lê Anh Tuấn thay Lê Đăng Đạo, còn bên phía U19 Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Cảnh Tiệp thay Chu Văn Tấn.

Với kết quả 2-1, U19 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng và giành quyền vào vòng bán kết. U19 Đông Á Thanh Hóa phải nói lời chia tay khá đáng tiếc với giải U19 quốc gia 2022.

Mạnh Cường