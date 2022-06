U11 Việt Hùng Thanh Hóa khởi đầu thuận lợi tại giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc

Ngày 1-6, U11 Việt Hùng Thanh Hoá đã có trận ra quân thuận lợi trước Vietfootball tại giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Nestle MILO năm 2022.

U11 Việt Hùng Thanh Hóa (áo xanh dương) khởi đầu giải đấu với chiến thắng 3 – 0

Sau một năm không thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID - 19, giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc đã chính thức quay trở lại vào tháng 6 năm 2022. U11 Việt Hùng Thanh Hoá tham gia tại vòng loại khu vực I tại Nghệ An và nằm ở bảng C cùng với Vietfootball, T&T VSH và H.Y.S Hà Nội.

Chiều 1 - 6, các cầu thủ U11 Việt Hùng Thanh Hoá đã bước vào trận đấu đầu tiên trong hành trình chinh phục tấm vé vào vòng chung kết. Trước đối thủ U11 Vietfootball, đoàn quân HLV Nguyễn Quang Minh đã nhập cuộc khá tốt và có được bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 4.

Hoàng Tùng mở tỉ số cho U11 Việt Hùng Thanh Hóa

Lê Hoàng Tùng là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng xứ Thanh ở giải đấu năm nay bằng một pha kết thúc gọn ghẽ sau hàng loạt các tình huống phối hợp từ đồng đội. Hiệp một trận đấu tạm khép lại với tỉ số 1 - 0.

Sang hiệp 2, U11 Việt Hùng Thanh Hoá tiếp tục có khởi đầu tốt khi liên tiếp triển khai các tình huống tấn công sắc nét về phía khung thành các cầu thủ U11 Vietfootball. Phạm Đăng Khoa và Lê Công Thành là hai cầu thủ lập công trong hiệp 2 đem về chiến thắng 3 - 0 cho Việt Hùng Thanh Hoá.

Đăng Khoa và các đồng đội đã có trận ra quân ấn tượng trước Vietfootball

Như vậy, U11 Việt Hùng Thanh Hoá đã có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu năm nay. Với 3 điểm có được, các cầu thủ xứ Thanh đang tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số +3. T&T VSH là đội xếp thứ hai với cùng điểm số nhưng kém về hiệu số (+1).

Ngày 3 - 6, đội bóng xứ Thanh sẽ bước vào lượt trận thứ hai tại bảng C gặp H.Y.S Hà Nội.

Hoàng Sơn