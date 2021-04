Trung tâm đào tạo cứu hộ Phạm Tuân: Tự hào người con Thanh Hoá

Hiện nay trẻ em và người lớn bị đuối nước ở Việt Nam đang rất cao, nhà nước ta cũng phát động phong trào dạy bơi và học bơi để giảm tỷ lệ đuối nước.

Đào tạo cứu hộ Phạm Tuân.

Rất nhiều chương trình được tổ chức hàng năm do Tổng cục thể dục - thể thao phối hợp các cơ quan, ban, ngành tổ chức. Bên cạnh đó phải kể đến Trung tâm đào tạo cứu hộ Phạm Tuân là đơn vị ngoài nhà nước tiên phong trong lĩnh vực tuyên truyền kiến thức phòng, chống đuối nước một cách mạnh mẽ nhất.

Trung tâm được sáng lập bởi anh Phạm Văn Tuân hiện là Phó trưởng bộ môn bơi lội của trường Đại học thể dục - thể thao TP HCM. Tuyệt vời hơn anh Phạm Văn Tuân là người con tiêu biểu của vùng quê Thanh Hoá.

Hàng năm anh được Tổng cục thể dục - thể thao mời đi tuyên truyền, giảng dạy các kỹ năng cứu hộ cứu nạn ở hồ bơi, trên sông, trên biển để giảm tỉ lệ đuối nước trong chương trình phòng, chống đuối nước của quốc gia.

Lớn lên bên dòng sông Mã anh hùng

Chứng kiến bao nhiêu trận lũ mùa mưa bão từ tháng 8-11 hàng năm, biết bao nhiêu người đã bị chết đuối vì ko biết bơi, vì ko biết kiến thức và kỹ năng an toàn khi gặp dòng nước hung giữ mùa lũ về...

Biết bao nhiêu học sinh đã vượt lũ đi học mà khi trên đò qua sông không một đồ bảo hộ, áo phao ...

Ngay bản thân hồi học lớp 3 cũng bị đuối nước, khi đang chới với bắt đầu chìm thì may mắn có một người anh con nhà bác đi học về thấy thế nhảy xuống đưa vào bờ

Rồi mùa hè năm 1993 được 2 cậu ruột là VĐV bơi nổi tiếng của Việt Nam thập kỷ 80 là Phạm Văn Thành và Phạm Văn Hoa về dạy bơi tại dòng sông mã trước nhà

Sau một thời gian thì được nằm trong đội bơi của huyện Cẩm Thủy đi thi Giải bơi lội học sinh toàn tỉnh Thanh Hoá hè năm 1993. Sau giải anh được giữ ở lại tập tuyến năng khiếu ban đầu của Tỉnh Thanh Hoá. Năm 1997 chuyển vào tập luyện tại Đội 9 nay là Trung tâm TDTT Hải Quân, phường 19. quận Bình Thạnh, TP HCM. Tháng 9-1999 anh xin đi học đại học TDTT TW2 nay là đại học TDTT TP Hồ Chí Minh. 2003 ra trường và được giữ lại làm giảng viên bộ môn Thể thao dưới nước. Năm 2018 được bổ nhiệm phó trưởng, phụ trách bộ môn thể thao dưới nước đến nay.

Từ 2003 đến nay anh đã đào tạo rất nhiều sinh viên chuyên ngành bơi lội, hiện đang làm tốt công tác huấn luyện và công tác phát triển phong trào bơi lội trên toàn Quốc.

Năm 2017 và 2018 anh đã phối hợp với tổ chức Auswim (water sity Việt Nam) mở các lớp về an toàn phòng, chống đuối nước cho sinh viên tại Trường đại học TDTT TP HCM.

Từ năm 2017, anh tham gia biên soạn sách và giảng dạy các lớp cứu hộ, lớp hướng dẫn viên dạy bơi an toàn và phòng, chống đuối nước do Tổng cụcTDTT tổ chức tại các tỉnh, thành trên toàn quốc. Thường xuyên tham gia giảng dạy các lớp cứu hộ và hướng dẫn viên dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho các GV giáo dục thể chất và cán bộ thể thao cơ sở tại các tỉnh, thành phía Nam do sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trải dài từ Bình Thuận tới Cà Mau. Đồng thời tham gia đào tạo cứu hộ biển cho nhân viên các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt là Phú Quốc với hơn 2.000 học viên.

Ngọc Lan