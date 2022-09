Trận derby trong bóng đá là gì?

Trận derby trong bóng đá là gì? Tại sao mức độ kình địch trong những trận đấu derby lại lớn tới vậy. Hãy cùng tapchithethao.com tìm hiểu qua bài viết sau:

Những trận derby thường diễn ra rất căng thẳng và không khoan nhượng, không phải cứ đội bóng lớn là sẽ dễ dàng chiến thắng, chính vì thế, ngay cả những chuyên gia dự đoán bóng đá lão luyện cũng rất khó khăn khi đưa ra dự đoán của mình trước mỗi trận derby.

Thông thường, các trận derby diễn ra giữa hai đội bóng ở gần nhau về khu vực địa lý, hay gọi là derby địa phương. Nhưng trong một vài hoàn cảnh, nó tới từ xung đột nhiều năm như trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid.

Thuật ngữ derby bắt đầu từ một cuộc đua ngựa ở Anh, được thành lập bởi Bá tước thứ 12 của Derby vào năm 1780. Do đó, ban đầu nó chỉ có ý nghĩa từ sự kiện thể thao. Nhưng lâu dần, nó xuất phát từ sự kình địch của hai đội mạnh trong giải đua ngựa này.

Giả thuyết khác về nguồn gốc của cái tên liên quan đến bóng đá Shrovetide, một phiên bản ban đầu, chưa có hiệu quả của cả hiệp hội và bóng bầu dục. Nó được chơi lần đầu tiên tại thị trấn Derby trước thời Trung cổ. Từ đầu thế kỷ 12, nó đã được chơi ở Ashbourne. Đó là một vụ hỗn loạn và gay gắt liên quan đến cả thị trấn, thường dẫn đến tử vong.

Vào năm 1840, người Anh đã sử dụng derby như thuật ngữ rộng rãi để nói về cuộc đối đầu giữa kình địch trong thể thao. Sự thù địch có thể xảy ra vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như trong trường hợp El Clásico với những căng thẳng giữa những người hâm mộ có nền tảng lịch sử khác biệt về văn hóa và chính trị.

Những trận derby nổi tiếng trong bóng đá

El Clasico (Barcelona vs Real Madrid)

El Clasico là một trong những trận derby hấp dẫn nhất trong thế giới bóng đá. Nó diễn ra giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona. Trận derby này cũng được biết là đại diện cho các quan điểm chính trị đối lập nhau; Real Madrid được coi là đại diện cho chủ nghĩa dân tộc Tây Ban Nha trong khi Barcelona được coi là đại diện cho chủ nghĩa dân tộc Catalan.

Nhiều cầu thủ huyền thoại đã từng đại diện cho các câu lạc bộ này, chẳng hạn như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldinho và Luís Figo. Những ngôi sao này đã làm tăng sức hút cho trận đấu này.

Derby della Madonnina (Inter vs AC Milan)

Trận derby Milan được coi là trận derby lớn nhất ở Ý. Nó diễn ra giữa hai đối thủ thành Milan là AC Milan và Inter Milan. Cả hai câu lạc bộ đều có sân vận động San Siro là sân nhà, và đều muốn chứng minh rằng họ là đội xuất sắc nhất trên sân đó. Nguồn gốc của trận derby này có thể bắt nguồn từ sự chia rẽ xã hội giữa các cổ động viên. Inter Milan có tiếng là thu hút được giai cấp tư sản trong khi AC Milan thu hút được tầng lớp lao động.

Trận derby nước Anh (Liverpool vs Man Utd)

Được coi là một trong những kỳ phùng địch thủ lớn nhất của bóng đá Anh, trận derby nước Anh một trong những sự kiện thể thao được mong chờ nhất thế giới. Nó diễn ra giữa hai đội bóng không đội trời chung Manchester United và Liverpool. Họ cũng là ​​hai trong số những câu lạc bộ thành công nhất ở Anh. Tính ra, họ đã giành được tổng cộng 137 danh hiệu.

Hai thành phố Manchester và Liverpool chỉ cách nhau 35 dặm. Do đó, có thể xem đây là trận derby khu vực. Nhiều cầu thủ hai đội đã công khai bày tỏ sự căm ghét đối thủ để tiếp thêm sức mạnh cho sự cạnh tranh.

Trận Derby Manchester (Man Utd vs Man City)

Man City mới chỉ nổi lên trong vòng 1 thập kỷ và đủ sức sánh ngang với Man Utd. Dù vậy, trong những năm qua, The Citizens đã vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Chính sự vươn lên của Man City khiến Man Utd mất đi vị thế ở thành Manchester. Do đó, họ càng thù ghét “gã hàng xóm” ồn ào này hơn.

Der Klassiker (Bayern Munich vs Dortmund)

Der Klassiker là trận đấu của hai kỳ phùng địch thủ lớn nhất của bóng đá Đức là Bayern Munich và Borussia Dortmund. Sự kình địch này tăng lên vào những năm 90 khi Dortmund liên tiếp giành được chức vô địch Bundesliga.

Derby della Capitale (AS Roma vs Lazio)

Trận derby này bắt nguồn từ những năm 1920 một phần do Benito Mussolini khởi xướng. AS Roma được thành lập khi ba câu lạc bộ La Mã được hợp nhất với nhau để thách thức sự thống trị của các câu lạc bộ phía Bắc Italia.

SS Lazio không muốn trở thành một phần của thương vụ sáp nhập. Kể từ đó, hai câu lạc bộ này đã chiến đấu để giành lấy danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất thành Rome.

Sự cạnh tranh này đã chứng kiến ​​rất nhiều bạo lực giữa các cổ động viên. Một trận đấu vào năm 1979 chứng kiến ​​sự tử vong của một cổ động viên đầu tiên ở bóng đá Italia khi người hâm mộ Lazio bị bắn vào mắt và thiệt mạng do pháo sáng từ một cổ động viên Roma.

Thông qua bài viết bạn cũng đã hiểu derby là gì và tính chất căng thẳng của mỗi trận derby. Để tìm hiểu nhiều hơn về kiến thức bóng đá, vui lòng truy cập tapchithethao.com .

TL