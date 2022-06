TP Thanh Hóa chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX

Là địa phương “chủ nhà” tổ chức đại hội TDTT cấp tỉnh, căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ được phân công, TP Thanh Hóa đã tổ chức họp, bàn thống nhất về công tác chuẩn bị sân bãi, cơ sở vật chất, các nội dung có liên quan cho đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị chuyên môn. Tại đại hội, thành phố đăng cai tổ chức 2 môn thi đấu đó là môn vật dân tộc và môn judo, được tổ chức tại nhà tập đa năng Trường THPT Hàm Rồng.

Nhà tập đa năng Trường THPT Hàm Rồng, nơi tổ chức hai môn vật dân tộc và môn judo tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX - năm 2022.

Theo rà soát, các tuyến phố Nguyễn Trãi, Trần Phú, Lê Hoàn... là các địa điểm tổ chức chính các môn thi đấu của đại hội nên hiện nay các khách sạn, nhà nghỉ tại các địa điểm này đã hoàn thiện các điều kiện an toàn để đón khách. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo các điều kiện kinh doanh như vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả, chất lượng dịch vụ, bố trí thêm nguồn nhân lực... Cùng với đó, thành phố đã thành lập các đoàn triển khai công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở khách sạn, nhà hàng, các địa điểm phục vụ ăn uống. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các cơ sở cung cấp nguồn nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, cung cấp thực phẩm cho các nhà hàng, khách sạn phục vụ đại hội. Kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu bia, giải khát, hoa quả...

Về công tác triển khai bảo đảm an ninh, trật tự cho đại hội, thành phố đã lên phương án phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn và các xã, phường tăng cường lực lượng bảo đảm công tác an ninh trật tự, chủ động phân luồng điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm, sân vận động; đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nơi tổ chức đại hội. Ngoài ra, để đảm bảo công tác khám sức khỏe, cấp cứu vận động viên, cổ động viên, khách tham dự... thành phố đã giao cho Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, trang thiết bị y tế; bố trí tổ cấp cứu lưu động để có ứng phó và xử lý sự cố kịp thời. Hiện thành phố cũng đang chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong đại hội.

Đồng chí Trịnh Huy Ngọc, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa, cho biết: Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi phục vụ luyện tập, tổ chức lễ khai mạc, thi đấu, bế mạc đại hội đảm bảo chu đáo, an toàn, thành phố đã tập trung tuyên truyền bằng hình thức trực quan và trên đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của các xã, phường nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển TDTT.

Với sự chủ động trong công tác tổ chức, tin tưởng rằng Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX - năm 2022 sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp và thực sự là ngày hội thể thao lớn của mọi tầng lớp Nhân dân. Từ đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy sự nghiệp TDTT phát triển.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt