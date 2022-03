TP Sầm Sơn bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công Giải vô địch các CLB vật cổ điển, vật tự do quốc gia 2022

Là đơn vị đăng cai, TP Sầm Sơn đã và đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cho Giải vô địch các CLB vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2022 với tiêu chí hàng đầu là bảo đảm an toàn phòng dịch.

Ngày 8-3, lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn tại nơi lưu trú của các đoàn về tham dự giải

Giải diễn ra từ ngày 10 đến 19-3. Đây là lần đầu tiên TP Sầm Sơn đăng cai giải đấu trong hệ thống các giải quốc gia trong năm của môn vật. Toàn bộ giải đấu sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Sầm Sơn. Dự kiến gần 300 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia tranh tài. Giải tổ chức theo hình thức khép kín.

Nhà thi đấu TDTT TP Sầm Sơn - nơi tổ chức giải.

Để giải đấu diễn ra được an toàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với UBND TP Sầm Sơn triển khai công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất; bố trí nơi ăn nghỉ của các thành viên Ban Tổ chức, trọng tài, các đoàn về tham gia giải; công tác bảo đảm an ninh - trật tự an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 được đặt lên hàng đầu. UBND TP Sầm Sơn đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà thi đấu, nơi ăn, nghỉ của Nan Tổ chức, trọng tài và các đoàn tham dự giải. Các địa điểm lưu trú của TP Sầm Sơn phục vụ giải đấu cũng thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong suốt quá trình tổ chức giải đấu.

Nhà thi đấu được phun khử khuẩn.

Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn bảo đảm bố trí lực lượng cán bộ để tiến hành test nhanh COVID-19 cho các thành viên Ban Tổ chức, lực lượng trọng tài, cán bộ làm nhiệm vụ, thành viên các đoàn trước khi nhận phòng nghỉ. TP Sầm Sơn cùng với Ban Tổ chức xây dựng các phương án dự phòng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh, nhất là khi xuất hiện các ca F0.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Sầm Sơn Nguyễn Thị Nga cho biết: Đâ là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, đặc biệt là du lịch Sầm Sơn. Thành phố đã và đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, bảo đảm thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, đồng thời thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mạnh Cường