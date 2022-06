Tổng duyệt chương trình lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX – năm 2022

Tối 1-6, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX đã tổ chức buổi tổng duyệt chương trình lễ khai mạc. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX – năm 2022 sẽ diễn ra vào 20h ngày 3-6 trên sân vận động tỉnh với sự tham gia của hơn 3.000 người. Trong đó gồm các đại biểu, khách mời, cán bộ, học sinh, sinh viên và các lực lượng tham gia tổ chức, diễu hành, biểu diễn, lực lượng HLV, VĐV, trọng tài, an ninh, trật tự, y tế và nhân viên phục vụ. Ngoài ra, lễ khai mạc còn có từ 8.000 đến 10.000 khán giả là Nhân dân trong tỉnh được tới dự khán, động viên, cổ vũ lễ khai mạc tại sân vận động.

Nghi lễ diễu hành biểu dương lực lượng

Buổi tổng duyệt đã diễn ra với đầy đủ các nghi thức như: diễu hành biểu dương lực lượng (gồm 9 khối đại diện lực lượng cán bộ của các ngành, tổ chức, đơn vị, 27 đoàn HLV, VĐV đến từ các huyện, thị xã, thành phố và 3 đơn vị lực lượng vũ trang gồm Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh); Nghi lễ rước đuốc, đốt đuốc truyền thống; tuyên thệ của VĐV, trọng tài; trao cờ lưu niệm…

Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề “Thanh Hóa vươn tầm cao mới” là điểm nhấn đặc sắc trong lễ khai mạc gồm 3 chương: Chương 1: Tự hào một miền di sản; Chương II: TDTT Thanh Hóa - Nơi chắp cánh những tài năng; Chương 3: TDTT Thanh Hóa chinh phục đỉnh cao mới.

Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, các đơn vị, lực lượng đã triển khai đội hình tập luyện đồng diễn, chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, đồng thời thực hiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đặc biệt là việc cung cấp điện đầy đủ, tốt nhất, không để xảy ra sự cố; bảo đảm để lễ khai mạc diễn ra đúng với kịch bản, thực hiện tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu sau buổi tổng duyệt

Đồng chí Phạm Văn Báu, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát biểu sau buổi tổng duyệt

Sau buổi tổng duyệt, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX đã họp rút kinh nghiệm với các đơn vị có liên quan.

Đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu sau buổi tổng duyệt.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị, ngành chức năng, ê kíp thực hiện lễ khai mạc.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX, phát biểu kết luận buổi tổng duyệt

Đồng chí đề nghị tập trung bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo đảm cung cấp điện đầy đủ cho lễ khai mạc; khẩn trương hoàn thiện kịch bản, có sự tiết chế, điều chỉnh phần diễu hành, sớm thống nhất, hoàn chỉnh kịch bản chương trình nghệ thuật sân khấu hóa; bảo đảm tốt nhất điều kiện âm thanh, ánh sáng. Đồng thời rà soát lại toàn bộ các khâu tổ chức, điều hành lễ khai mạc, phối hợp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, để lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện trọng đại này.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX – năm 2022 sẽ diễn ra vào 20h ngày 3-6, được Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa truyền hình trực tiếp.

Mạnh Cường