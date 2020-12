Thanh Hoá khởi đầu thuận lợi tại giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do 2020

Khởi tranh tại Thừa Thiên – Huế từ ngày 4-12, giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn ngay từ những ngày đầu tiên.

Đặng Thị Linh (giữa) mang về HCV đầu tiên cho Thanh Hoá ở nội dung 72kg vật tự do nữ.

Đây là giải đấu quan trọng, được tổ chức hằng năm với tính chất giống như giải vô địch quốc gia. Giải quy tụ hơn 220 VĐV tới từ 17 đoàn trên cả nước. Trong đó nổi bật là các đơn vị có truyền thống và thành tích nổi bật trong nhiều năm qua như: Hà Nội, Quân Đội, Hải Phòng, Bắc Ninh,…

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung vật cổ điển nam và vật tự do nam, nữ theo các hạng cân. Các đô vật so tài thi đấu theo hình thức tính điểm, loại trực tiếp.

Thanh Hoá tham dự giải với 16 VĐV, trong đó 10 VĐV là các VĐV trẻ được tạo cơ hội tham gia với tinh thần cọ xát, học hỏi. Các VĐV còn lại đều là những nhân vật nòng cốt của bộ môn, được kỳ vọng sẽ giành được nhiều thành tích tốt ở giải lần này.

Lê Thị Duyên (trái) trên bục nhận HCB nội dung 57kg vật tự do nữ.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, VĐV Đặng Thị Linh đã trở thành đô vật đầu tiên mang về HCV cho Thanh Hoá ở nội dung 72 kg vật tự do nữ. Bên cạnh đó, Lê Thị Duyên và Nguyễn Thị Ánh cũng đã lần lượt mang về HCB nội dung 57 kg vật tự do nữ và HCĐ nội dung 50 kg vật tự do nữ.

Diễn ra vào những ngày cuối năm 2020, giải đấu sẽ là dịp quan trọng để Thanh Hoá đánh giá kết quả tập luyện cũng như đưa ra các kế hoạch nhằm chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quan trọng trong năm 2021.

Dự kiến, giải sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 9-12.

Hoàng Sơn