Thanh Hóa đăng cai vòng chung kết giải vô địch bóng đá nhi đồng toàn quốc 2021

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tỉnh Thanh Hóa sẽ đăng cai vòng chung kết giải vô địch bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc năm 2021 từ ngày 10 đến 23-7.

U11 Việt Hùng Thanh Hóa đại diện cho tỉnh Thanh Hóa tham gia giải vô địch bóng đá nhi đồng toàn quốc 2021

Giải vô địch bóng đá nhi đồng toàn quốc 2021 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 21-5 tới 2-6 với sự tham gia của 45 đội bóng trên cả nước. Vòng loại giải vô địch bóng đá nhi đồng toàn quốc 2021 được chia thành 4 khu vực.

Đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ đại diện cho tỉnh Thanh Hóa tham gia giải năm nay với tư cách là đội chủ nhà của vòng chung kết. Mặc dù vậy, U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ vẫn đá vòng loại để các cầu thủ được thi đấu, cọ xát, chuẩn bị cho vòng chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ thi đấu vòng loại khu vực tại Nghệ An với các đội: chủ nhà Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phù Đổng, CLB H.Y.S, VietFootbal, Hưng Yên, T&T VSH, Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh, Vĩnh Phúc. 12 đội bóng sẽ được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Ở vòng loại khu vực bảng II này sẽ có từ 4 đến 5 suất dự vòng chung kết, tùy thuộc vào kết quả thi đấu của U11 Việt Hùng Thanh Hóa. Kết thúc vòng loại tại 4 khu vực, 16 đội bóng sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa từ ngày 10 đến 23-7.

U11 Việt Hùng Thanh Hóa tích cực tập luyện, chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nhi đồng toàn quốc 2021

Từ năm 2021, đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa được chọn làm đại diện cho tỉnh Thanh Hóa tham gia giải vô địch bóng đá nhi đồng toàn quốc. Đây là đội bóng do trung tâm bóng đá Việt Hùng tuyển chọn và xây dựng lực lượng tham dự giải. Từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm bóng đá Việt Hùng đã tuyển chọn các cầu thủ trên địa bàn toàn tỉnh với 18 em có chuyên môn tốt nhất. Các cầu thủ U11 Việt Hùng Thanh Hóa hiện được bố trí ăn ở, tập luyện ngay tại Trung tâm bóng đá Việt Hùng. Trước khi tham gia vòng loại giải vô địch bóng đá nhi đồng toàn quốc, U11 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ có một số trận giao hữu, thử sức.

Cũng theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa, Trung tâm bóng đá Việt Hùng cũng được giao tuyển chọn, xây dựng lực lượng tham gia vòng loại giải vô địch bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc. Cũng tại vòng loại này, còn có đội U13 Đông Á Thanh Hóa tham dự.

Hai đội bóng U13 Việt Hùng Thanh Hóa và U13 Đông Á Thanh Hóa sẽ đá vòng loại khu vực II tại Nghệ An với các đối thủ Hải Phòng, Bắc Ninh, Phù Đổng, Viettel, VietFootball, PVF, Sông Lam Nghệ An, T&T VSH, Hà Tĩnh, Quảng Nam. Vòng loại khu vực II cũng sẽ diễn ra từ ngày 21-5 tới 2-6. Vòng chung kết diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 20-6 đến 4-7.

Mạnh Cường