Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai

Chiều 27-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi công văn Số: 1468/SVHTTDL-QLTDTT gửi CLB Đông Á Thanh Hóa; Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa; Sở Y tế và Công an tỉnh về tăng cường, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống COVID-19 trong trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 28-4.

Chiều nay (27-4), CLB Đông Á Thanh Hóa đã treo băng rôn với nội dung "Vì sức khỏe cộng đồng, hãy chung tay phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trận đấu giữa CLB Đông Á Thanh Hóa gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai vào 17h00, ngày 28-4, sân vận động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, CLB Đông Á Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh và khuyến cáo của Ngành Y tế.

Ban tổ chức sân bố trí các bàn, thuốc khử khuẩn, đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng và yêu cầu thực hiện việc rửa tay, khử khuẩn tại tất cả các cổng vào sân vận động; yêu cầu 100% các lực lượng trên khán đài, trên sân (trừ cầu thủ) đều thực hiện việc đeo khẩu trang; bố trí nhân lực theo dõi, nhắc nhở khán giả thực hiện việc đeo khẩu trang trên khán đài; thường xuyên nhắc nhở việc đeo khẩu trang qua hệ thống loa phát thanh của sân vận động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19 trước, trong và sau trận đấu theo quy định; đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự cho trận đấu.

Ban tổ chức sẽ tiến hành đo thân nhiệt các cầu thủ vào sân, khán giả

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Y tế quan tâm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo các quy định hiện hành; Đề nghị Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa trong việc bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự cho trận đấu trên sân vận động tỉnh, bảo đảm tổ chức tốt trận đấu trên sân vận động Thanh Hóa, đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá của nhân dân trong tỉnh và thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19 theo quy định.

Ngay từ chiều nay (27-4), CLB Đông Á Thanh Hóa đã triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên sân vận động tỉnh. Ban tổ chức đã cho treo băng rôn, các tấm phướn tại khu vực các cổng khán đài A và B, trong sân vận động và tại khu vực phía ngoài tường rào của sân (giáp với đường Lê Quý Đôn). Ban tổ chức đã thông báo, yêu cầu khán giả thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 như: bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn mới được vào sân. Khán giả khi vào sân theo dõi, cổ vũ cho trận đấu bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suối thời gian trận đấu, cũng như khi kết thúc trận đấu, rời khỏi sân. Trước và trong trận đấu, ban tổ chức tăng cường tuyên truyền bằng loa phát thanh yêu cầu khán giả thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Ban tổ chức cũng sẽ kiên quyết từ chối những khán giả không tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Trước đó, tại các cửa bán vé, Ban tổ chức sân Thanh Hóa cũng đã yêu cầu khán giả tới mua vé bắt buộc phải đeo khẩu trang, xếp hàng có khoảng cách để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Ngày mai (28-4), việc thực hiện nghiêm quy định phòng dịch sẽ tiếp tục được thực hiện tại các cửa bán vé.

Mạnh Cường