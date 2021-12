Tài năng trẻ Phạm Thị Vân giành cả 6 huy chương cho đoàn Thanh Hóa tại Giải bơi vô địch quốc gia 2021

Với việc giành 6 huy chương, trong đó có 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, tài năng trẻ Phạm Thị Vân đã giúp đoàn Thanh Hóa thi đấu thành công tại Giải vô địch quốc gia năm 2021 kết thúc ngày 30-12 tại TP Đà Nẵng.

VĐV Phạm Thị Vân xuất sắc giành 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ cho đoàn Thanh Hóa.

Giải vô địch bơi quốc gia năm 2021 tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 25 đến 30-12 với sự tham gia của 150 VĐV đến từ 16 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Đội tuyển bơi Thanh Hóa có 14 VĐV tham gia giải, trong đó đáng chú ý là tài năng trẻ - tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Vân.

Sau gần 1 tuần thi đấu đầy nỗ lực trước sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ mạnh trong nước, Phạm Thị Vân đã xuất sắc giành cả 6 tấm huy chương cho đoàn Thanh Hóa, trong đó có 2 HCV, 2 HCB, 2 HĐ.

Hai tấm HCV mà tài năng trẻ sinh năm 2005 này giành được ở nội dung 50 m bơi tự do và 50 m bươi bướm. 2 HCB ở các nội dung 50 m bơi ếch và 100 m bơi tự do. 2 HCĐ ở các nội dung 50 m bơi ngửa và 200 m bơi ngửa. Đáng chú ý, ở nội dung 50m bơi tự do, Phạm Thị Vân đã đánh bại “đàn chị” Nguyễn Thị Ánh Viên.

Mạnh Cường