Sự phát triển của môn bóng rổ trong trường học

Mặc dù là môn thể thao phát triển sau so với các môn khác (bóng chuyền, cầu lông, bóng đá...) nhưng với ưu thế giúp rèn luyện thể lực, phát triển chiều cao... nên vài năm trở lại đây bóng rổ đang là bộ môn được nhiều bạn trẻ lựa chọn và ngày càng phát triển mạnh trong các trường phổ thông.

Sân bóng rổ tại Trường THCS Minh Khai (TP Thanh Hóa) thu hút đông đảo học sinh đến chơi và luyện tập.

Sau một gian dài im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay sân bóng rổ của Trường THCS Minh Khai (TP Thanh Hóa) đã bắt đầu sôi động trở lại vào mỗi buổi chiều sau giờ tan học. Thầy Nguyễn Viết Phương, giáo viên dạy thể dục cũng là người đặt nền móng cho bộ môn bóng rổ tại trường cho biết: chơi bóng rổ không những là một “liệu pháp” thể thao hữu hiệu để tăng cường sức khỏe, cải thiện chiều cao mà còn là hoạt động làm giảm căng thẳng, giúp thư giãn, khơi dậy sự hào hứng cho học sinh sau mỗi giờ học. Xuất phát từ những lợi ích đó, năm 2014 nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị để lắp đặt hệ thống sân bóng rổ. Đồng thời, nhà trường cũng đã thành lập câu lạc bộ bóng rổ thu hút đông đảo học sinh tham gia. Để việc chơi và luyện tập bộ môn này có bài bản, hiệu quả hơn, nhà trường đã bố trí giáo viên dạy thể dục và am hiểu bóng rổ của trường luyện tập, hướng dẫn cho học sinh vào khoảng thời gian sau khi tan học từ 5h - 6h30 phút. Bên cạnh đó, để bộ môn bóng rổ trong trường ngày càng phát triển, mỗi năm, nhà trường đều tổ chức các giải đấu bóng rổ cấp trường nhân các ngày kỷ niệm, lễ, tết, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)... Cũng từ các giải thi đấu phong trào, nhà trường tuyển chọn được những học sinh thi đấu xuất sắc để bồi dưỡng tham gia giải đấu cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các giải thể thao học đường, hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, toàn quốc và đạt nhiều giải cao.

Em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THCS Minh Khai cho biết: “Bóng rổ là một trong những môn học được chúng em yêu thích vì khi chơi môn thể thao này chúng em trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn, biết cách làm việc nhóm và chia sẻ với mọi người. Chúng em mong muốn được tham gia nhiều hơn những giải thể thao phong trào để có điều kiện thi đấu giao lưu, cọ xát nâng cao trình độ”.

Sức hấp dẫn của bóng rổ chính là tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, giúp các em rèn luyện tốt về thể lực và khả năng quan sát, thực hành kỹ thuật, chiến thuật và sự sáng tạo trong thi đấu. Đặc biệt, môn thể thao này còn giúp học sinh phát triển chiều cao và thể hình, phát huy được tố chất khéo léo, nhanh nhẹn, linh hoạt. Địa điểm chơi bóng rổ cũng không quá kén chọn, chỉ cần có khoảng không gian rộng trong sân trường là có thể chơi. Chi phí chơi môn thể thao này cũng không tốn kém nhiều, chỉ cần đầu tư một số thiết bị ban đầu gồm bảng rổ, giá đỡ, lưới và bóng. Vì vậy, những năm gần đây đã có nhiều trường phổ thông lựa chọn môn thể thao này như Trường THCS Trần Mai Ninh, Trường THCS Cù Chính Lan (TP Thanh Hóa).. Tại Trường THCS Cù Chính Lan, theo chia sẻ của cô giáo Lê Thị Hoa, phó hiệu trưởng nhà trường: Để phát triển môn bóng rổ, nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ, bố trí giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập. Dù bộ môn này mới đưa vào trường chưa được lâu nhưng hiện nay đã thu hút rất đông học sinh tham gia chơi và luyện tập. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao trong học sinh.

Em Phạm Quang Vinh, học sinh lớp 9B, Trường THCS Cù Chính Lan, chia sẻ: “Em rất hào hứng khi được tham gia luyện tập môn bóng rổ tại trường vào mỗi buổi chiều sau khi tan học. Từ ngày chơi bóng rổ em đã tránh xa được các trò chơi điện tử trên máy tính và hạn chế xem ti vi. Bởi vậy, bố mẹ em rất vui và khuyến khích em tích cực tham gia chơi môn bóng rổ”.

Sự nở rộ của bộ môn bóng rổ trong học đường còn được thể hiện qua số lượng câu lạc bộ, trung tâm tập luyện, thi đấu được mở ra ngày càng nhiều thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tại Trung tâm MMA & KickFittness VH - Thanh Hóa cùng với hệ thống phòng tập kick boxing, gym, võ thuật... tại đây còn đầu tư hệ thống sân tập bóng rổ với diện tích trên 400m2 hiện đại, khoa học, đẹp mắt cùng đội ngũ huấn luyện viên (HLV) chuyên nghiệp. Theo tìm hiểu của chúng tôi: Trung tâm hiện có 5 lớp bóng rổ, thu hút đông đảo học sinh ở các lứa tuổi tham gia, luyện tập vào tất cả các ngày trong tuần, khung giờ từ 17h - 18h30 phút. Để việc luyện tập cho học viên đạt kết quả cao nhất, trung tâm đã bố trí mỗi lớp từ 10 - 15 học viên, với sự hướng dẫn của 2 HLV/lớp. Đồng thời, các HLV đã soạn thảo những giáo trình và phương án giảng dạy một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất từ học bóng rổ một cách cơ bản đến nâng cao. Đầu tiên là cho các em làm quen kỹ năng nhồi bóng, đi bóng, trò chơi vận động, điều khiển bóng... Đây là bước khởi đầu, nếu luyện tập thành thạo, các em mới có thể tập những bước tiếp theo, như kỹ thuật chuyền bóng, kỹ thuật ném rổ và kỹ thuật khó nhất là bài tập rẽ bóng vượt chướng ngại vật. Trong quá trình học, các em biết trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ các bạn để cùng nhau tiến bộ. Nhờ đó, trung tâm ngày càng nhận được sự đồng tình của phụ huynh và thu hút được đông đảo học sinh tham gia... Cũng nhờ sự xuất hiện của những sân chơi mới đầy chất lượng mà phong trào bóng rổ học đường càng có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa khi các bạn trẻ có những địa điểm mới để giao lưu và nuôi dưỡng niềm đam mê.

Thời gian qua, để khuyến khích môn bóng rổ ngày càng phát triển trong các trường phổ thông, hàng năm, ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều giải thi đấu giao lưu, giao hữu giữa các câu lạc bộ, đội bóng rổ lứa tuổi học sinh với nhau, thu hút nhiều đội bóng đến từ các trường trên toàn tỉnh tham gia. Đồng thời, qua đó, phát hiện tuyển chọn các em thi đấu tốt tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và các giải thi đấu cao hơn. Song, thực tế cho thấy mặc dù môn bóng rổ trong học đường đã có sự đầu tư và phát triển nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chủ yếu là do còn thiếu giáo viên hướng dẫn nên phong trào tập luyện bóng rổ trong học sinh vẫn chưa thể phát triển rộng khắp. Cùng với đó, là sân chơi dành cho bóng rổ vẫn còn ít, chủ yếu là sân chơi do các trường học đầu tư xây dựng để phát triển phong trào của trường. Bởi vậy, bộ môn này mới chỉ phát triển mạnh trên địa bàn TP Thanh Hóa chứ chưa thật sự rộng khắp ở các trường vùng nông thôn, miền núi.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt