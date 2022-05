SEA Games 31: Bơi và điền kinh khởi tranh, đoàn Việt Nam củng cố vị trí nhất toàn đoàn

Thành tích đoàn Thể thao Việt Nam ngày 14-5 HUY CHƯƠNG VÀNG Điền kinh: 1500m nữ - Nguyễn Thị Oanh Wushu: Thương thuật nữ - Dương Thúy Vi Rowing: Thuyền đơn nữ hạng nặng - Phạm Thị Huệ Rowing: Thuyền đôi nữ hạng nhẹ - Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo Rowing: Thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo - Phạm Thị Thảo/Nguyễn Thị Giang Rowing: Thuyền 4 nữ hạng nặng hai mái chèo - Phạm Thị Ngọc Anh/Lê Thị Hiền/Hà Thị Vui/Dư Thị Bông Đấu kiếm: Kiếm ba cạnh nam - Nguyễn Tiến Nhật Điền kinh: Lương Đức Phước - 1500m nam Điền kinh: Ném lao nam - Nguyễn Hoài Văn Thể hình: 75kg nam - Trần Hoàng Duy Thuận Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh - 5000m nữ Bơi: 1500m tự do nam - Nguyễn Huy Hoàng Bơi: 100m ếch nam - Phạm Thanh Bảo Cờ tướng: Nam cờ nhanh - Lại Lý Huỳnh, Nguyễn Thành Bảo Bơi: 4x100m tự do nam Điền kinh: Ném lao - Nguyễn Hoài Văn HUY CHƯƠNG BẠC Điền kinh: 1500m nữ - Khuất Phương Anh Rowing: Thuyền đôi nam hạng nặng một mái chèo - Trần Dương Nghĩa/Phạm Mạnh Linh Rowing: Thuyền 4 nam hạng nặng đôi mái chèo - Nguyễn Văn Tuấn/Nhữ Đình Nam/Nguyễn Văn Hà/Nguyễn Văn Hiếu Rowing: Thuyền đơn nam hạng nhé một mái chèo - Bùi Văn Hoàn Rowing: Thuyền đôi nam hạng nhẹ một mái chèo - Vũ Ngọc Khánh/Phạm Chung Điền kinh: 200m nam - Ngần Ngọc Nghĩa Jujitsu: 48 kg nữ - Dương Thị Thanh Minh Điền kinh: Trần Văn Đảng - 1500m Điền kinh: 5000m nữ - Phạm Thị Hồng Lệ Bơi: 1500m tự do nam - Nguyễn Hữu Kim Sơn Bơi: 200m bơi bướm nữ - Lê Thị Mỹ Thảo Điền kinh: 4x400m hỗn hợp Bóng rổ: 3x3 nam Bóng rổ: 3x3 nữ HUY CHƯƠNG ĐỒNG Wushu: Thương thuật nữ - Đặng Tiểu Bình Wushu: Côn thuật và Đao thuật - Hoàng Thị Phương Giang Bóng bàn: Đồng đội nữ - Nguyễn Khoa Diệu Khánh/Nguyễn Thị Nga/Bùi Ngọc Lan Jujitsu: 62kg nam - Cấn Văn Thắng Jujitsu: 62kg nữ - Nguyễn Ngọc Tú