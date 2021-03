Sẵn sàng cho Giải việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXV - năm 2021

Chiều 23-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị, địa phương liên quan đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Giải việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ XXV - năm 2021, diễn ra vào ngày 4-4 tại huyện Đông Sơn.

Đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Giải việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” là sự kiện thể thao truyền thống, quan trọng hằng năm của tỉnh Thanh Hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa, Tỉnh đoàn và đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức.

Năm nay, giải được tổ chức tại huyện Đông Sơn vào sáng ngày 4-4. Khu vực khai mạc và đường chạy nằm trên địa bàn xã Đông Tiến.

Lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đọc quyết định phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban

Tại lễ khai mạc, dự kiến có 500 người, chia thành 10 khối tham gia chạy tập thể hưởng ứng với chiều dài 1.000 m. Sau đó, các VĐV của 27 huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào tranh tài tại 2 cự ly truyền thống của giải gồm 5.000 m nam và 3.000 m nữ.

Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao tại các nội dung thi đấu; trao cờ phần thưởng cho các đơn vị giành giải nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn cùng 10 đơn vị tổ chức tốt giải việt dã cấp cơ sở và tham gia cấp tỉnh.

Trước khi tham gia giải cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai tổ chức Giải việt dã cấp cơ sở, thành lập đội tuyển tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa.

Lãnh đạo huyện Đông Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các tiểu ban, đơn vị liên quan, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm an toàn cho đường chạy; tập huấn, điều động trọng tài; công tác tuyên truyền trước và trong thời gian tổ chức giải.

Giải năm nay có sự đồng hành của các nhà tài trợ giải thưởng và trang phục thi đấu. Đơn vị đăng cai là huyện Đông Sơn chủ động phối hợp triển khai công tác chuẩn bị chu đáo nhất, sẵn sàng các phương án để tổ chức giải thành công tốt đẹp.

Mạnh Cường