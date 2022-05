Sẵn sàng cho Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX

Từ điểm tựa là phong trào TDTT cấp cơ sở, Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX được xem là cột mốc đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào TDTT tỉnh nhà, là “cú hích” cho giai đoạn phát triển mới.

Các VĐV tranh tài môn võ cổ truyền trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX.

Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX được xem là bước khởi đầu rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển trong giai đoạn mới 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của phong trào TDTT tỉnh nhà. Mục tiêu của giai đoạn phát triển này đó là giữ vững vị thế là một trong những tỉnh, thành phố có phong trào TDTT phát triển nhất, nằm trong tốp đầu toàn quốc về thể thao thành tích cao.

Trong bối cảnh chịu nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực vượt khó, “thích ứng linh hoạt” để triển khai tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở một cách phù hợp, hiệu quả nhất. Dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các địa phương, đơn vị đều có sự vận dụng sáng tạo để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội TDTT toàn tỉnh với mục tiêu phấn đấu cải thiện, nâng cao thành tích, vị thế của mình trên bảng tổng sắp.

Trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công giai đoạn 1 của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX với 14 môn thi đấu đầu tiên. Sau nhiều lần phải lùi thời gian do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các môn thi đấu của giai đoạn 1 gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, karate, vovinam, vật, võ cổ truyền; đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co, bóng chuyền (5 môn trong khuôn khổ Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa) đã được tổ chức, thu hút sự tham gia tranh tài của hơn 1.600 VĐV đến từ các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh.

Các cuộc đua tranh huy chương ở các môn thi đấu trên đã diễn ra khá quyết liệt và có nhiều bất ngờ, cùng sự bứt phá ấn tượng của nhiều đơn vị như TP Sầm Sơn, Đông Sơn, Triệu Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Thạch Thành... Trong khi đó, đoàn TP Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu của mình với thành tích 20 HCV, 14 HCB, 25 HCĐ. Nhiều môn thế mạnh đã đem về thành tích cho đoàn TP Thanh Hóa có thể kể ra như vovinam (6 HCV), cầu lông (4 HCV), bóng bàn (3 HCV), võ cổ truyền (3 HCV), karate (2 HCV)... Đặc biệt, đội bóng đá nam của TP Thanh Hóa lần thứ 3 liên tiếp giành HCV môn bóng đá nam. Các đơn vị nằm trong tốp đầu ở các kỳ đại hội trước như Hoằng Hóa, Quảng Xương đã có phần chững lại. Đặc biệt, trong số 11 huyện miền núi, chỉ còn đoàn Quan Hóa là chưa giành được HCV. Còn lại các đoàn đều ít nhất có 1 HCV. Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương các huyện miền núi sau khi kết thúc giai đoạn 1 là huyện Ngọc Lặc với 10 HCV, 10 HCB, 14 HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn Như Thanh với 10 HCV, 8 HCB, 10 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Thạch Thành với 5 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Qua đó có thể khẳng định rằng, trình độ, khoảng cách giữa các địa phương, đơn vị đã “xích lại gần nhau” hơn, sự phát triển của phong trào TDTT trong tỉnh ngày càng đồng đều, tiến bộ rõ rệt về chất lượng.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, các hoạt động giải đấu TDTT từ phong trào cho tới thành tích cao đã được khôi phục và tổ chức, Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX cũng đã chính thức trở lại “đường ray” quen thuộc. Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVI - chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 trong chương trình Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX tại huyện Thọ Xuân trong tháng 3 được xem là bước chạy đà quan trọng cho ngày hội lớn này. Đến trước ngày 15-5-2022, các địa phương, đơn vị trong tỉnh hoàn thành công tác tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở, cũng như tiếp tục tuyển chọn những VĐV xuất sắc nhất tham gia thi đấu 8 môn còn lại của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX, gồm: điền kinh, bơi lặn, cờ vua, cờ tướng, vật dân tộc, judo, taekwondo, pencak silat.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX là kỳ đại hội thu hút số lượng VĐV đông nhất từ trước đến nay với khoảng 3.000 VĐV thuộc 30 đoàn, tranh tài ở 23 môn thi đấu (tính cả 2 giai đoạn). Sau nhiều lần tổ chức trong nhà thi đấu, đến kỳ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX này, lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5-2022 tại Sân vận động tỉnh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lễ khai mạc sẽ có đầy đủ các nghi thức như rước đuốc, châm ngọn đuốc đại hội, diễu hành biểu dương lực lượng của các khối, các đoàn VĐV; các màn đồng diễn... Ông Nguyễn Bá Thịnh, Trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX đã cơ bản hoàn thành. Các phương án tổ chức thi đấu, công tác trọng tài, việc bố trí nơi ăn ở cho các đoàn VĐV cũng cơ bản hoàn thành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với UBND TP Thanh Hóa, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và các đơn vị có liên quan cũng đã có sự phối hợp hiệu quả để bảo đảm điều kiện tổ chức các môn thi đấu, cũng như để Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX thành công tốt đẹp”.

Đây cũng hứa hẹn sẽ là kỳ đại hội TDTT thành công nhất từ trước tới nay của tỉnh Thanh Hóa. Thành công của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX sẽ tạo ra “cú hích” cho sự phát triển của TDTT tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cả về chuyên môn, lực lượng VĐV tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX vào cuối năm nay với mục tiêu giữ vị trí thứ 4 toàn đoàn. Đây còn là cơ sở quan trọng để thể thao Thanh Hóa hướng tới những thành tích bứt phá trên đấu trường quốc tế những năm tới.

Bài và ảnh: Mạnh Cường