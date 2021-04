Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát lệnh xuất phát chặng 7 Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2021

Sáng 12-4, các VĐV bước vào chặng đua thứ 7 (Thanh Hóa - Nghệ An) Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải” năm 2021. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dự và phát lệnh xuất phát chặng đua.

Tham gia lễ xuất phát chặng 7 còn có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và TP Thanh Hóa và hơn 120 VĐV thuộc 15 đội đua cùng đông đảo nhân dân TP Thanh Hóa.

Các VĐV xuất phát chặng 7 từ Thanh Hóa đi Nghệ An với chiều dài 139 km

Chặng 7 từ Thanh Hóa đi Nghệ An có tổng chiều dài 139 km. Trước khi đoàn đua xuất phát, đồng chí Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi VĐV Nguyễn Văn Nhã của đội Quân khu 7. Tay đua này đã bị ngã và chấn thương sau khi va vào xe của tay đua Lê Nguyệt Minh bị ngã trước đó và được đưa đi cấp cứu. Cả 2 tay đua chỉ bị xây xát bên ngoài. Riêng tay đua Nguyễn Văn Nhã của Quân khu 7, sau khi nhận được sự chăm sóc y tế tại Thanh Hóa, sức khỏe đã ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm hỏi tình hình sức khỏe VĐV Nguyễn Văn Nhã của đội Quân khu 7

Với kinh nghiệm đã phối hợp tổ chức thành công những năm trước, năm nay Ban Tổ chức địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã bảo đảm tốt nhất mọi điều kiện tổ chức đón đoàn đua về đích chặng 6 và xuất phát chặng 7 tại TP Thanh Hóa cũng như lễ trao giải một cách an toàn tuyệt đối, góp phần vào thành công chung của giải.

Công tác an ninh - trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương nơi có đoàn đua đi qua; an toàn tại địa điểm lưu trú của Ban Tổ chức trung ương, các đội đua và các bộ phận có liên quan; công tác phòng chống dịch COVID-19 được phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Ban Tổ chức cuộc đua trao kỳ niệm ghi nhận sự đóng góp của Ban Tổ chức địa phương tỉnh Thanh Hóa

Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải” năm 2021 có 22 chặng đua với tổng số 2.450 km. Điểm xuất phát chặng 1 tại tỉnh Cao Bằng, sau đó tiếp tục dừng chân tại các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh vào trưa 30-4.

