Phạm Thị Vân: Niềm tự hào bơi lội xứ Thanh có màn ‘trình làng’ ở SEA Games 31

Trong những năm qua, bơi lội Thanh Hóa có một niềm hy vọng mới mang tên Phạm Thị Vân, người vừa có lần đầu tham dự SEA Games tuổi 17.

Phạm Thị Vân có lần đầu tiên tham dự một kỳ SEA Games ở tuổi 17.

Ở ngày khởi tranh bộ môn bơi diễn ra các nội dung 100 m bơi ếch nam, 100 m bơi tự do nữ, 100 m bơi ngửa nam và 200 m bơi hỗn hợp nữ. Phạm Thị Vân cùng với Phạm Thị Hồng Gấm là hai đại diện của Việt Nam tham dự nội dung 100 m bơi tự do nữ. Phạm Thị Vân không gặp khó khăn khi vượt qua vòng loại với thông số 57 giây 22 để lọt vào vòng chung kết.

Ở chung kết nội dung 100 m tự do nữ, có thời điểm tưởng chừng như cô gái quê Ngọc Lặc đã có thể giành huy chương ngay ở lần đầu tham gia khi giữ được khoảng cách rất tốt trước các đối thủ. Tuy nhiên, ở những mét cuối, Phạm Thị Vân đã phải chấp nhận về thứ 5 với chỉ 0,33 giây chậm hơn đối thủ về thứ 3.

Dù rất cố gắng, cô gái quê Ngọc Lặc vẫn chưa thể có được thành tích ngay ở lần đầu thi đấu tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Phạm Thị Vân là một trong những VĐV trẻ nhất của Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự SEA Games lần này. VĐV sinh năm 2005 này từng gây ấn tượng mạnh khi đánh bại đàn chị “Ánh Viên” để giành HCV ở nội dung 50 m bơi bướm tại Giải Vô địch quốc gia 2020. Mới đây, Phạm Thị Vân đã cùng Đội tuyển bơi Việt Nam tập huấn tại Hungary để có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31.

“Em không cảm thấy lo lắng trước khi bắt đầu phần thi mà thấy rất vui vì được tham dự một kỳ SEA Games. Những ngày tới, em sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình ở các nội dung của mình”, Phạm Thị Vân chia sẻ.

Đây mới chỉ là lần đầu tiên tài năng 17 tuổi người Thanh Hóa tham dự một kỳ SEA Games. Với tiềm năng và tuổi đời còn trẻ của mình, cơ hội với Phạm Thị Vân đang rất rộng mở. Ở kỳ SEA Games lần này, Phạm Thị Vân sẽ tham gia tranh tài ở 3 nội dung cá nhân nữa gồm: 50 m bơi bướm, 50 m bơi sải và 50 m bơi ngửa.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của bộ môn bơi, các đồng đội của Phạm Thị Vân đã xuất sắc đem về 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Ngày 15-5 Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tham gia thi đấu 7 nội dung gồm: 800 m tự do nữ, 100 m tự do nam, 50 m ngửa nữ, 50 m bướm nam, 200 m ếch nữ, 400 m hỗn hợp nam và 4x100 m tự do nữ. Trong đó, Phạm Thị Vân sẽ tham gia ở nội dung 50 m ngửa và 4x100 m tự do nữ.

Hoàng Sơn