Paulo Pinto lập cú đúp, Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục trận derby Bắc Trung Bộ

Cú đúp ấn tượng của tiền vệ Paulo Pinto đã giúp Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Sông Lam Nghệ An trong trận derby Bắc Trung Bộ thuộc vòng 15 Night Wolf V.League 1 - 2022 chiều 3-9.

Paulo Pinto ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa từ pha sút phạt hiểm hóc

Đông Á Thanh Hóa bước vào trận đấu này với vắng mặt HLV Petrovic, trợ lý Svetislav Tanasijevic tiếp tục là người dẫn dắt tạm quyền đội bóng xứ Thanh. Trung vệ Gustavo Santos trở lại đội hình chính sau án treo giò ở vòng đấu trước. Tân binh Gustavo Costa là người chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà. Bên phía Sông Lam Nghệ An, hai mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công là Olaha và Phan Văn Đức.

Do đã quá hiểu nhau, cả Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đều nhập cuộc không chút thăm dò. Hai đội đều chọn lối chơi tấn công ngay từ những phút đầu. Thế trận giằng co khá quyết liệt đã được tạo ra, nhất là ở khu vực giữa sân. Đội chủ nhà triển khai các pha phối hợp tấn công với tốc độ cao, dù vậy họ đã vấp phải thế trận phòng thủ khá chặt chẽ, áp sát quyết liệt của Sông Lam Nghệ An.

Hai đội đã tạo ra thế trận giằng co quyết liệt ngay từ những phút đầu

Hai mũi nhọn Paulo Pinto và Gustavo Costa là những người chơi xông xáo và nổi bật nhất trên hàng công của Đông Á Thanh Hóa. Trung vệ Gustavo Santos chơi rất hiệu quả trong khâu kèm người, cản phá. Hai mũi nhọn Phan Văn Đức và Olaha của Sông Lam Nghệ Anh không có nhiều cơ hội thuận lợi để dứt điểm.

Tân binh Gustavo Costa (bên trái) chơi khá năng nổ trên hàng công của Đông Á Thanh Hóa

Thế trận giằng co diễn ra trong phần lớn thời gian của hiệp 1 và hai đội có rất ít tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm để có thể dẫn đến bàn thắng. Đội chủ nhà có một số tình huống sút xa của Lê Văn Thắng, Gustavo Costa nhưng không chính xác.

Trong thế trận giằng co như vậy, các tình huống cố định sẽ tạo ra sự khác biệt. Phút 35, Đông Á Thanh Hóa phối hợp đá phạt hoàn hảo và Paulo Pinto đã sút bóng chìm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng thứ 4 mà tiền vệ người Brazil này ghi cho đội bóng xứ Thanh ở mùa này.

Pinto chia vui cùng trợ lý Svetislav Tanasijevic sau khi ghi bàn mở tỷ số

Sau khi bị thủng lưới, Sông Lam Nghệ An đã dồn lên ép sân và liên tục tạo ra các pha hãm thành nguy hiểm, tuy vậy, hàng thủ Đông Á Thanh Hóa với phong độ thi đấu xuất sắc của trung vệ Gustavo Santos và sự ổn định của thủ thành Thanh Diệp đã đứng vững cho tới khi hiệp 1 khép lại.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Huy Hoàng đã có sự thay đổi nhân sự tăng cường cho hàng tấn công, tìm kiếm bàn gỡ. Đông Á Thanh Hóa thay thủ môn khi Thanh Diệp chấn thương nhường chỗ cho Bữu Ngọc.

Đông Á Thanh Hóa chơi đầy nỗ lực trong hiệp 2

Sức ép mà đội khách tạo ra là khá đáng kể, đưa đội chủ nhà vào thế chống đỡ. Sông Lam Nghệ An đã có 2-3 tình huống dứt điểm suýt thành bàn trong nửa đầu hiệp 2, trong đó 1 lần bóng đã tìm đến xà ngang khung thành của thủ môn Bữu Ngọc. Phút 68, bóng đã được đưa vào lưới đội chủ nhà nhưng trọng tài không công nhận do lỗi việt vị. Ngay sau đó, Lê Văn Thắng có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm và dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khá đáng tiếc.

Pinto (bên phải) ghi bàn nâng tý số lên 2-0 cho đội chủ nhà

Để tăng cường cho hàng thủ, Đàm Tiến Dũng cũng đã được đội chủ nhà tung vào sân thay thế Vũ Xuân Cường. Đông Á Thanh Hóa vẫn tập trung cao nhất cho khâu phòng thủ và chờ cơ hội phản công. Từ pha phản công ở phút 85, Gustavo Costa đã chuyền bóng dọn cỗ để Paulo Pinto ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Đông Á.

Đông Á Thanh Hóa có chiến thắng xứng đáng và thuyết phục trước Sông Lam Nghệ An

Thời gian còn lại là không đủ để đội khách có bàn thắng dù là danh dự. Tỷ số 2-0 nghiêng về Đông Á Thanh Hóa là kết quả cuối cùng của trận derby Bắc Trung Bộ lượt về này. Chiến thắng quan trọng này đã giúp Đông Á Thanh Hóa có 18 điểm sau 14 trận, vươn lên vị trí 7 trên bảng xếp hạng.

Mạnh Cường