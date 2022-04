Nhìn lại công tác tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở: Những điểm sáng tích cực

Vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, bằng sự thích ứng linh hoạt, cách làm sáng tạo, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành công tác tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở, chuẩn bị tốt cho Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

Các VĐV tranh tài ở môn cờ vua tại Đại hội TDTT huyện Hà Trung lần thứ IX (tháng 3-2022).

Huyện Cẩm Thủy được đánh giá là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở. Trong bối cảnh chịu tác động không nhỏ của dịch COVID-19, từ năm 2021, huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội TDTT cấp xã, thị trấn. Điều đáng nói là hầu hết các đơn vị đều bảo đảm cách thức tổ chức truyền thống với các nghi thức như rước cờ, rước đuốc, diễu hành, đồng diễn và tổ chức thi đấu 5 môn trở lên. Trong quá trình triển khai, đã có thời điểm việc tổ chức đại hội TDTT cấp xã, thị trấn bị gián đoạn để tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Căn cứ tình hình thực tế của công tác phòng, chống dịch, huyện Cẩm Thủy đã thực hiện chủ trương “thích ứng linh hoạt”, tiếp tục tổ chức trở lại đại hội TDTT cấp xã, thị trấn từ cuối năm 2021. Tính đến đầu tháng 4-2022, huyện Cẩm Thủy đã hoàn thành 100% công tác tổ chức đại hội TDTT cấp xã, thị trấn. Qua đánh giá, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có sự quan tâm, chuẩn bị chu đáo nên chất lượng đại hội TDTT cấp xã, thị trấn cao hơn so với kỳ trước. Đây là cơ sở để các đơn vị chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT huyện lần thứ IX vào cuối tháng 4-2022 với tổng số 9 môn thi đấu. Tại kỳ đại hội này, huyện Cẩm Thủy chú trọng nâng cao chất lượng công tác tổ chức, thi đấu, qua đó tạo những chuyển biến rõ nét, tích cực hơn so với các kỳ đại hội TDTT trước. Các môn thi đấu chính thức của đại hội TDTT cấp xã, thị trấn và cấp huyện đều có sự chọn lọc dựa trên thế mạnh, mức độ phổ biến của các môn thể thao đó. Điển hình như các môn: điền kinh, bóng chuyền, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, bơi... Theo đánh giá, huyện Cẩm Thủy thực sự là điểm sáng trong công tác tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở của tỉnh Thanh Hóa.

Trong khi đó, huyện Đông Sơn đã có sự linh hoạt trong công tác tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở vừa bảo đảm đúng kế hoạch, vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, một số đơn vị vẫn tổ chức đại hội TDTT với đầy đủ phần lễ, phần thi đấu nhưng cũng có nhiều đơn vị đã cắt bỏ một số nghi thức như diễu hành, đồng diễn và tổ chức thi đấu luôn. Việc giảm số môn thi đấu cho phù hợp với tình hình thực tế cũng đã được các địa phương thực hiện khá tốt. Huyện Đông Sơn là một trong số những đơn vị sớm hoàn thành công tác tổ chức đại hội TDTT cấp xã, thị trấn và cấp huyện (tháng 2-2022).

Tại huyện Như Xuân, với sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, sự chủ động và cách thức tổ chức hợp lý, linh hoạt, với cơ bản hoàn thành công tác tổ chức đại hội TDTT cấp xã, thị trấn. Ông Cao Tiến Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, cho biết: Do điều kiện và tình hình thực tế, tính đến tháng 3-2022, đã có 11 xã, thị trấn hoàn thành công tác tổ chức đại hội TDTT. Một số đơn vị không tổ chức được đã chuyển hướng sang việc tuyển chọn các VĐV, tập trung cho các môn thế mạnh để tham gia đại hội TDTT cấp huyện. Cách làm này đã thể hiện đúng tinh thần “thích ứng, linh hoạt” và phù hợp với tình hình hiện nay. Đây là nền tảng quan trọng để huyện chủ động hơn trong việc tổ chức đại hội TDTT toàn huyện, cũng như chuẩn bị lực lượng tham gia đại hội TDTT toàn tỉnh sắp tới.

Là đơn vị luôn nắm vị trí dẫn đầu tại các kỳ đại hội TDTT toàn tỉnh, tuy nhiên, việc triển khai tổ chức đại hội TDTT cấp phường, xã đối với TP Thanh Hóa là khá khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở. Nhiều đơn vị dù đã lên kế hoạch nhưng đã phải hoãn hoặc hủy. Trước tình hình đó, TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn căn cứ vào điều kiện, đặc thù của từng đơn vị, tổ chức đại hội TDTT bằng cách thức phù hợp, hiệu quả nhất. Nếu không tổ chức được thì các đơn vị chuyển hướng sang việc đầu tư xây dựng lực lượng tham gia đại hội TDTT cấp thành phố. Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn, cho biết: Phường vẫn tổ chức đại hội TDTT nhưng đã cắt bỏ hoàn toàn các nghi thức của phần lễ và tổ chức cho các VĐV thi đấu luôn với chỉ 3 môn thi đấu.

Ông Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa, cho biết: Về cơ bản công tác tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở của TP Thanh Hóa sẽ hoàn thành vào đầu tháng 4. Đại hội TDTT TP Thanh Hóa lần thứ IX cũng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Việc xây dựng lực lượng và tham gia đại hội TDTT toàn tỉnh giai đoạn 1 (năm 2021) và giai đoạn 2 (năm 2022) được quan tâm, nhờ đó, TP Thanh Hóa hiện vẫn đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX (tính đến hết giai đoạn 1). Mục tiêu của TP Thanh Hóa là giữ vững vị trí số 1 và thành công của công tác tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở là điểm tựa quan trọng cho mục tiêu nói trên.

Qua đánh giá sơ bộ của Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã thể hiện sự nỗ lực, vượt khó, chọn cách thức tổ chức phù hợp, hiệu quả trong bối cảnh vẫn phải chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngành cũng đã có sự chỉ đạo sát sao đối với các địa phương nhằm bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch thời gian tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở. Các đơn vị đã tổ chức tốt, như: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, các huyện: Đông Sơn, Quảng Xương, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, Hà Trung, Hoằng Hóa... Đây là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công giai đoạn 1 và chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn 2 của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX vào tháng 5-2022.

Bài và ảnh: Mạnh Cường