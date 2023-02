M.U vs Barcelona: Chiến thuật và sự khác biệt

Thông tin lực lượng M.U vs Barcelona MU: Martial, Eriksen và Van de Beek vắng mặt vì chấn thương. Maguire, Antony cùng McTominay đã bình phục. Barcelona: Gavi bị treo giò. Pedri cùng Ousmane Dembele chấn thương. Busquets sẵn sàng tái xuất. Đội hình dự kiến MU: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Sabitzer; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst. Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Alba; De Jong, Busquets, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Fati. Sân vận đông: Old Trafford Trọng tài bắt trận Manchester United vs Barcelona Tổ trọng tài cho trận đấu giữa Manchester United vs Barcelona đã được công bố. Trọng tài: Clement Turpin Trợ lý trọng tài: Nicolas Danos, Benjamin Pages Trọng tài thứ tư: Jeremie Pignard Trận đấu diễn ra vào lúc (3h ngày 24/2) theo giờ Việt Nam