Lùi thời gian tổ chức giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2021

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vừa ra thông báo thay đổi thời gian tổ chức Giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2021 từ tháng 3 sang tháng 4-2021.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas năm 2021 đã phải lùi thời gian tổ chức

Giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas năm 2021 có sự tham gia của 20 đội bóng nam – nữ. 10 đội bóng nam là: Sanest Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công, Hà Tĩnh, Long An, VLXD Bình Dương, Hà Nội, Bến Tre. 10 đội nữ lần lượt là: Thông tin Liên Việt PostBank, Hóa Chất Đức Giang Hà Nội, Kinh Bắc Bắc Ninh, Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An, Than Quảng Ninh, Đắk Lắk, Truyền hình Vĩnh Long (nay chuyển giao cho Ninh Bình), Hải Tiến Thanh Hóa, Thái Bình.

Theo lịch dự kiến ban đầu, giải sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21-3 tại các địa điểm thi đấu gồm Quảng Ninh (bảng A của nam và nữ) và Yên Bái (bảng B của nam và nữ). Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đội bóng tham gia giải và tăng cường công tác phòng chống dịch, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã quyết định lùi thời gian tổ chức vòng 1 – giải vô địch quốc gia PV Gas 2021 sang tháng 4.

Đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Thanh Hóa

Các trận đấu lượt đi vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15-4. Kết thúc vòng đấu bảng 2 đội dẫn đầu các bảng A và B dành cho nam và nữ sẽ tranh Cúp Hùng Vương 2021 tại Phú Thọ. Cúp Hùng Vương sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21-4.

Cũng theo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, địa điểm tổ chức các bảng A và bảng B dành cho nam và nữ nhiều khả năng sẽ thay đổi căn cứ theo diễn biến dịch COVID-19 hiện nay. Trước đó, Quảng Ninh được chọn tổ chức bảng A, tuy vậy đây là địa phương vùng dịch, vì vậy địa điểm tổ chức này sẽ bị hủy bỏ.

Trước khi tham gia giải vô địch quốc gia, Đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Thanh Hóa sẽ thử sức ở giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư. Đội bóng xứ Thanh mới có 2 tân binh là phụ công Đinh Thị Trà Giang (từ Than Quảng Ninh) và chuyền 2 Đàm Thị Thùy Linh (từ Thông tin Liên Việt PostBank). Việc giải lùi lại 1 tháng là cơ hội để Hải Tiến Thanh Hóa tiếp tục rèn quân và tiếp tục tăng cường lực lượng.

Mạnh Cường