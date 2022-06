Kình ngư Phạm Thị Vân lập kỷ lục về số huy chương giành được tại Giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia

Với thành tích 7 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, kình ngư Phạm Thị Vân đã lập kỷ lục về số lượng huy chương giành được tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Quốc gia.

Phạm Thị Vân (đứng bục số 1) giành 7 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại giải.

Giải bơi - lặn vô địch các nhóm tuổi Quốc gia năm 2022 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức từ ngày 10 đến 15-6 với sự tham gia của hơn 500 VĐV ở hai bộ môn bơi và lặn đến từ 37 đoàn trong cả nước.

Ở môn bơi, các vận động viên thi đấu tranh 127 bộ huy chương, với các nhóm tuổi dưới 11, từ 12-13, 14-15 và 16-18; thi đấu ở các nội dung bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, bơi hỗn hợp và tiếp sức nam, nữ...

Đội tuyển bơi Thanh Hóa tham gia giải với 17 VĐV, trong đó đáng chú ý có sự góp mặt của tài năng trẻ Phạm Thị Vân. Nữ kinh ngư này tham gia tranh tài ở lứa tuổi 16-18 với một loạt các nội dung sở trường. Phạm Thị Vân đã khẳng định được phong độ, chuyên môn tốt ở giải đấu này khi giành được 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

7 tấm HCV mà Phạm Thị Vân giành được ở các nội dung: 100 bơi ngửa, 50 bơi bướm, 200m bơi hỗn hợp, 50 bơi ngửa, 100 bơi tự do, 50m bơi tự do, 50m bơi ếch. HCB ở nội dung 200m bơi ngửa cùng 2 HCĐ ở các nội dung 200 bơi tự do và 100m bơi bướm, là kỷ lục về số lượng huy chương mà 1 VĐV Thanh Hóa giành được tại giải đấu này từ trước tới nay. Phạm Thị Vân cũng phá kỷ lục của chính mình tại giải đấu này. Năm 2020, nữ VĐV sinh năm 2005 này đã giành được 6 HCV.

Mạnh Cường