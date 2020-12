Khởi tranh Giải Vô địch các đội tuyển cầu mây xuất sắc toàn quốc 2020

Sáng 16-12, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Cầu mây Việt Nam đã khai mạc Giải Vô địch các đội tuyển cầu mây xuất sắc toàn quốc năm 2020.

Gần 200 VĐV của 11 đội tuyển nam - nữ đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước tranh tài 6 bộ huy chương tại giải.

Tham dự giải có gần 200 VĐV của 11 đội tuyển nam và nữ đến từ nhiều tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các đội tuyển tranh tài ở 6 bộ huy chương dành cho nam và nữ gồm: đội tuyển 4 nam, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 2 nam; đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nữ, đội tuyển 2 nữ.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải

Ở nội dung của nữ có sự tham gia của 6 đội tuyển gồm: Hà Nội, Yên Bái, Nghệ An, Đồng Tháp, Công an Nhân dân và Thanh Hóa. Nội dung của nam có 5 đội tuyển gồm: Hà Nội, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Long và Thanh Hoá.

Đội tuyển cầu mây Thanh Hóa tham gia với 6 VĐV nam và 4 VĐV nữ, tranh tài ở cả 6 nội dung thi đấu của giải.

Với tư cách chủ nhà, đoàn Thanh Hóa đặt mục tiêu nằm trong top đầu của giải dù thiếu vắng VĐV chủ lực Hoàng Thị Hòa. Nữ VĐV từng giành HCB ASIAD 2018 đã dính chấn thương trước giải.

Đội tuyển cầu mây Thanh Hóa tham dự giải

Giải Vô địch các đội tuyển cầu mây xuất sắc toàn quốc năm 2020 là đợt sát hạch quan trọng để các địa phương, đơn vị mạnh trên cả nước đánh giá quá trình huấn luyện, tạo điều kiện để các VĐV được thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm.

Đây là giải đấu cấp Quốc gia cuối cùng trong năm 2020, do đó cũng là dịp để Đội tuyển cầu mây Quốc gia tuyển chọn, bổ sung các VĐV, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới, đặc biệt là SEA Games 31 năm 2021 tổ chức tại Việt Nam.

Ở trận đấu khai mạc giải, Thanh Hóa (áo xanh) thắng Nghệ An (áo vàng) với tỷ số 2-0 ở nội dung đội tuyển 4 nam.

Giải bế mạc vào ngày 20-12, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương cho các VĐV, đội tuyển giành thứ hạng cao ở các nội dung thi đấu của giải; trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất.

Mạnh Cường