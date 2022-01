Kết thúc giai đoạn 1 Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX: Đoàn TP Thanh Hóa độc chiếm ngôi đầu

Với thành tích 20 HCV, 14 HCB, 25 HCĐ, đoàn TP Thanh Hóa đã độc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương sau khi kết thúc giai đoạn 1 Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

Đội bóng đá nam TP Thanh Hóa lần thứ 3 vô địch Đại hội TDTT toàn tỉnh.

Giai đoạn 1 Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX được tổ chức trong năm 2021 với 14 môn thi đấu đầu tiên. Sau nhiều lần phải lùi thời gian do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các môn thi đấu của giai đoạn 1 gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, karate, vovinam, vật, võ cổ truyền; đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, kéo co, bóng chuyền (5 môn trong khuôn khổ Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa) đã được tổ chức trong tháng 12-2021, thu hút sự tham gia tranh tài của hơn 1.600 VĐV đến từ các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh.

Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2021 trong chương trình Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX tổ chức thành công, an toàn tại huyện Như Thanh.

Môn Vovinam là mỏ vàng của đoàn TP Thanh Hóa với 6 HCV.

Đoàn TP Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu của mình với thành tích 20 HCV, 14 HCB, 25 HCĐ. Nhiều môn thế mạnh đã đem về thành tích cho đoàn TP Thanh Hóa có thể kể ra như vovinam (6 HCV), cầu lông (4 HCV), bóng bàn (3 HCV), võ cổ truyền (3 HCV), karate (2 HCV)… Đặc biệt, đội bóng đá nam của TP Thanh Hóa đã giành chức vô địch kèm tấm HCV môn bóng đá nam lần thứ 3 liên tiếp.

Các VĐV Sầm Sơn khẳng định ưu thế tuyệt đối ở môn quần vợt, có sự bứt phá ở nhiều môn khác để vươn lên xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương của giai đoạn 1, Đại hội TDTT toàn tình lần thứ IX

Giai đoạn 1 của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của đoàn TP Sầm Sơn với 13 HCV, 10 HCB, 27 HCĐ kèm vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Nổi bật nhất trong thành tích của đoàn TP Sầm Sơn đó là việc đơn vị này thống trị tuyệt đối ở môn quần vợt khi thâu tóm toàn bộ 5 tấm HCV ở cả 5 nội dung thi đấu. Bên cạnh đó, môn vovinam cũng đem về 4 tấm HCV, môn karate giành được 2 HCV cho đoàn TP Sầm Sơn. Vị trí thứ nhì sau khi kết thúc giai đoạn 1 Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa của đoàn Sầm Sơn được xem là bất ngờ lớn nhưng cũng rất xứng đáng với màn trình diễn của các VĐV đơn vị này.

Trong khi đó, các vị trí từ thứ 3 đến thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương là sự cạnh tranh quyết liệt của các đoàn Ngọc Lặc, Như Thanh và Đông Sơn. Cả 3 đơn vị này cùng giành được 10 HCV và chỉ hơn nhau ở số lượng HCB và HCĐ. Bám sát phía sau là các đoàn Hoằng Hóa, Triệu Sơn (cùng giành được 8 HCV), Đông Sơn (7 HCV), Quảng Xương (6 HCV).

Đặc biệt, trong số 11 huyện miền núi, chỉ còn đoàn Quan Hóa là chưa giành được HCV. Còn lại các đoàn đều ít nhất có 1 HCV. Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương các huyện miền núi sau khi kết thúc giai đoạn 1 là huyện Ngọc Lặc với 10 HCV, 10 HCB, 14 HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn Như Thanh với 10 HCV, 8 HCB, 10 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Thạch Thành với 5 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ.

Năm 2022 còn 9 môn thi đấu của Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa sẽ được tổ chức, trong đó môn việt dã (trong khuôn khổ Giải việt dã Báo Thanh Hóa) dự kiến tổ chức tại Nga Sơn vào tháng 3.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa dự kiến tổ chức vào ngày 19-5 tại TP Thanh Hóa. Đại hội sẽt thi đấu 8 môn còn lại gồm: Điền kinh; Bơi lặn, Cờ vua; Cờ tướng; Vật dân tộc; Judo; Taekwondo; Pencak Silat.

Mạnh Cường