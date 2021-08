Huyện Quan Hóa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thúc đẩy phong trào TDTT phát triển

Từng bước cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa – thể thao là giải pháp mà huyện Quan Hóa đã và đang thực hiện nhằm thúc đẩy phong trào TDTT phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân trên địa bàn.

Sân vận động huyện Quan Hóa mới được đầu tư nâng cấp mặt cỏ nhân tạo hiện đại.

Nhằm đổi mới và thúc đẩy phong trào TDTT, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, những năm gần đây, huyện Quan Hóa đã từng bước củng cố, hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao từ thôn, bản cho tới cấp xã, huyện. Điều này được khẳng định khi 100% các làng, bản, khu phố trên địa bàn huyện đã dành quỹ đất ở khu trung tâm để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tạo thuận lợi cho Nhân dân tham gia luyện tập và thi đấu. Các xã, thị trấn đều quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương tranh thủ nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và huy động sự đóng góp của Nhân dân với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao bảo đảm đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Do địa hình đồi núi, dốc, khó khăn về quỹ đất nên các xã không bố trí nhà văn hóa chung với khu thể thao, mà xây dựng sân thể thao riêng và một số công trình dành cho hoạt động TDTT khác.

Một trong những điểm nhấn, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động TDTT, đó là huyện Quan Hóa đã cải tạo toàn diện sân vận động huyện từ mặt cỏ tự nhiên thành cỏ nhân tạo hiện đại. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2021 không chỉ giúp huyện tổ chức các giải đấu thể thao cấp huyện, cấp tỉnh; mà còn cải thiện rõ rệt điều kiện tập luyện TDTT hàng ngày của Nhân dân trên địa bàn. Ngoài môn bóng đá, nơi đây còn có thể tổ chức nhiều môn thể thao khác, nhất là các môn thể thao dân tộc, vốn là bản sắc, thế mạnh của địa phương như đẩy gậy, kéo co, tung còn, bắn nỏ; các môn võ thuật, điền kinh...

Theo thống kê của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Quan Hóa, đến nay toàn huyện có 15 trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, thị trấn; 76 nhà văn hóa bản, khu phố; 1 nhà thi đấu đa năng (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện), 8 nhà thi đấu đơn môn, 4 bể bơi, hơn 80 sân cầu lông, hơn 50 bàn bóng bàn, 184 sân thi đấu thể thao ngoài trời. Qua đánh giá, hầu hết các công trình đều hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của Nhân dân. Đến hết tháng 6-2021, toàn huyện có 43 câu lạc bộ thể thao được công nhận. Ngoài ra, các xã, thị trấn đều có các đội, nhóm thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển.

Đồng chí Lương Thị Hồng Nhung, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quan Hóa, cho biết: Tiếp tục nâng cao điều kiện cơ sở vật chất từ thôn, bản, khu phố cho tới cấp xã, cấp huyện được xem là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để củng cố và nâng cao chất lượng các công trình TDTT trên địa bàn. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình, mua sắm các dụng cụ TDTT tại khu dân cư. Năm 2021 này, để chuẩn bị cho đại hội TDTT các cấp, huyện cũng đã rà soát lại hiện trạng hệ thống cơ sở vật chất TDTT. Do đó, so với các kỳ đại hội TDTT trước, kỳ đại hội lần thứ IX này sẽ có sự cải thiện đáng kể về chất lượng do được tổ chức trong điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp cải thiện thành tích cho các VĐV, các địa phương, qua đó huyện có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng cho đại hội TDTT toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Mạnh Cường