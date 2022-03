Hơn nửa đội hình mắc COVID-19, cầu mây Thanh Hóa vẫn giành thành tích tốt

Có 4/7 VĐV mắc COVID-19 nhưng Đội tuyển cầu mây Thanh Hóa đã nỗ lực vượt khó, giành 1 HCV, 1 HCĐ tại Giải vô địch các CLB cầu mây quốc gia 2022 kết thúc chiều 8-3.

Đội tuyển cầu mây Thanh Hóa đã có một giải đấu thành công trong hoàn cảnh đặc biệt.

Giải do Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp với Sở VH,TT&DL tỉnh Sóc Trăng tổ chức từ ngày 3 đến 8-3, thu hút gần 150 VĐV đến từ 9 tỉnh, thành, ngành gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Nghệ An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Công an Nhân dân và Sóc Trăng. Các VĐV tranh tài ở 6 nội dung gồm đôi nam, đôi nữ, đội tuyển 3 nữ, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 4 nữ và đội tuyển 4 nam.

Đội tuyển cầu mây Thanh Hóa tham gia giải với 7 VĐV và 2 HLV. Trước khi giải khởi tranh, đã có 4 VĐV mắc COVID-19 và không thể thi đấu. Trong bối cảnh đó, các VĐV còn lại của Thanh Hóa đã thể hiện sự nỗ lực và giành được 1 HCV, 1 HCĐ.

Các VĐV đem về tấm HCV cho đoàn Thanh Hóa

Tấm HCV thuộc về nội dung đôi nam với 3 VĐV gồm: Lê Văn Nghĩa, Trần Ngọc Vũ và Lê Minh Đức (1 VĐV dự bị). HCĐ thuộc về nội dung ba nam với các VĐV Lê Văn Nghĩa, Trần Ngọc Vũ, Lê Minh Đức và Lê Minh Đạt (1 VĐV dự bị).

Mạnh Cường