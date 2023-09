HLV Svetislav Tanasijevic: “U21 Đông Á Thanh Hóa rơi vào bảng đấu khó nhất giải”

Đó là phát biểu của chiến lược gia người Serbia Svetislav Tanasijevic – HLV trưởng đội U21 Đông Á Thanh Hóa sau khi đội bóng trẻ xứ Thanh rơi vào bảng đấu được xem là “tử thần” tại vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia – Thanh Niên năm 2023.

HLV Svetislav Tanasijevic (bên phải) khẳng định các cầu thủ trẻ của Đông Á Thanh Hóa đã quá quen với việc rơi vào bảng đấu “tử thần”

Chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa quyết vượt khó

Sau thời kỳ hậu HLV Ljupko Petrovic, trợ lý HLV Svetislav Tanasijevic đã được đảm nhiệm vai trò mới tại CLB Đông Á Thanh Hóa với vị trí Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ. Nhà cầm quân người Serbia này là nhân tố mới quan trọng trong công tác đào tạo trẻ của đội bóng xứ Thanh. Ông Svetislav Tanasijevic gần như ngay lập tức bén duyên với chức vô địch giải U19 quốc gia cùng đội U19 Đông Á Thanh Hóa.

HLV Svetislav Tanasijevic được giao trọng trách làm Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ của Đông Á Thanh Hóa kể ừ mùa giải 2023

Những năm tháng gắn bó đã giúp HLV Svetislav Tanasijevic tiếp tục được giao trọng trách dẫn dắt đội U21 Đông Á Thanh Hóa thi đấu tại vòng chung kết giải U21 toàn quốc năm 2023 được tổ chức trên sân nhà. Kết quả bốc thăm chia bảng đã đưa U21 Đông Á Thanh Hóa vào bảng “tử thần” với các đối thủ U21 Viettel, U21 PVF-CAND và U21 Tây Ninh.

Kinh nghiệm, sự gắn bó và cống hiến đã giúp HLV Svetislav Tanasijevic tiếp tục được đặt trọn niềm tin ở xứ Thanh

Phát biểu sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng, HLV Svetislav Tanasijevic cho biết: “Trong số 3 bảng đấu, bảng A của U21 Đông Á Thanh Hóa là bảng đấu khó nhất. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với các đội bóng đến từ các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam như U21 Viettel và U21 PVF-CAND. Trong khi đó, U21 Tây Ninh lại được xem là một ẩn số có thể đem tới bất ngờ. Có lợi thế sân nhà nhưng các cầu thủ của tôi sẽ phải nỗ lực cao nhất để đạt được kết quả tốt nhất qua từng trận. 3 trận đấu ở vòng bảng được xem như 3 trận chung kết với U21 Đông Á Thanh Hóa” để đạt được mục tiêu tiến sâu ở giải đấu này”.

Nhiều nhà vô địch U19 quốc gia góp mặt trong đội hình của U21 Đông Á Thanh Hóa

Nói về cơ hội của U21 Đông Á Thanh Hóa ở giải đấu này, nhà cầm quân người Serbia chia sẻ: "Tại giải U19 quốc gia năm 2023 vừa qua, chúng tôi cũng đã rơi vào bảng tử thần từ vòng loại nhưng đã vượt qua và góp mặt tại vòng chung kết. Các cầu thủ đã quen với việc vượt khó và chơi hết mình để giành được chức vô địch mà không ai nghĩ đến trước khi giải diễn ra. Những học trò xuất sắc nhất của tôi vừa giành chức vô địch giải U19 quốc gia tiếp tục là nòng cốt ở đội U21 và tôi tin rằng các em sẽ chơi hết mình để giành được thành tích cao nhất”.

Cầm Bá Thành (số 9) là một trong những gương mặt nổi bật của U21 Đông Á Thanh Hóa

Danh sách đăng ký thi đấu của U21 Đông Á Thanh Hóa tại vòng chung kết giải U21 quốc gia Thanh Niên – năm 2023 hội tụ những gương mặt trẻ xuất sắc nhất của bóng đá xứ Thanh hiện nay, điển hình như: Cầm Bá Thành, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Trương Thanh Nam, Hà Minh Đức, Lê Anh Tuấn (thủ môn), Đoàn Ngọc Hà, Nguyễn Văn Tùng, Hà Châu Phi, Nguyễn Văn Tiếp, Lê Văn Cường...

Hà Minh Đức cũng là cái tên đáng chú ý của U21 Đông Á Thanh Hóa

Đây đều là những cầu thủ trẻ xuất sắc từng giành các danh hiệu vô địch giải U17 quốc gia, á quân giải U15 quốc gia vào năm 2019, vô địch giải U19 quốc gia năm 2023, HCĐ giải U21 quốc gia năm 2022. Nhiều cầu thủ đã được CLB Đông Á Thanh Hóa cho đi “tu nghiệp” khi trao cơ hội thi đấu cho các đội bóng ở giải hạng Nhất quốc gia (V.League 2), hạng Nhì quốc gia những năm qua.

“Người trong cuộc” thận trọng

Trong khi bảng A với sự góp mặt của đội chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa được xem là bảng tử thần thì 2 bảng đấu B và C còn lại được đánh giá là dễ thở cho 2 ứng cử viên vô địch hàng đầu đó là U21 Hà Nội (bảng B) và U21 Sông Lam Nghệ An (bảng C) – đội đồng chủ nhà.

Ông Hoàng Văn Phúc, đại diện đội U21 Hà Nội khá thận trọng trước các đối thủ U21 TP Hồ Chí Minh, U21 Khánh Hòa và U21 SHB Đà Nẵng tại bảng B

Nhà đương kim vô địch U21 Hà Nội sẽ chỉ phải gặp các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là U21 TP Hồ Chí Minh, U21 Khánh Hòa và U21 SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, đội đồng chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An thậm chí còn gặp các đối thủ “nhẹ ký” hơn như U21 Kon Tum, U21 Long An và U21 Đắk Lắk. Mặc dù vậy, phát biểu tại buổi lễ bốc thăm, đại điện các đội U21 Hà Nội và U21 Sông Lam Nghệ An khẳng định sẽ không chủ quan và dành sự tôn trọng cho các đối thủ trong bảng đấu của mình.

Đại diện đội U21 Sông Lam Nghệ An khẳng định, bảng C là thuận lợi nhưng không được chủ quan

Vòng chung kết giải U21 quốc gia năm 2023 có 12 đội, được chia thành 3 bảng. 2 đội xếp nhất, nhì các bảng A, B, C cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Theo đánh giá của ban huấn luyện các đội, giới chuyên môn, các ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đó là U21 Hà Nội, U21 Đông Á Thanh Hóa, U21 Viettel, U21 Sông Lam Nghệ An. Yếu tố bất ngờ từ các đội bóng còn lại cũng được dự đoán.

Sân vận động tỉnh Thanh Hóa là nơi diễn ra lễ khai mạc, các trận đấu vòng bảng (bảng A và bảng B), vòng tứ kết, vòng bán kết, trận chung kết, lễ trao giải

Vào chiều ngày 18-9, lễ khai mạc giải sẽ diễn ra trên sân vận động tỉnh Thanh Hóa. Trận khai mạc giải sẽ bắt đầu vào 17h30 cùng ngày giữa U21 Đông Á Thanh Hóa và U21 PVF-CAND. Các trận đấu trong khuôn khổ bảng A và B sẽ diễn ra trên sân vận động tỉnh Thanh Hóa và sân bóng Đại học Hồng Đức Thanh Hóa.

Các trận đấu bảng C diễn ra trên sân Vinh, tỉnh Nghệ An. Các trận đấu từ vòng tứ kết đến trận chung kết, lễ tổng kết trao giải sẽ diễn ra tại Thanh Hóa.

Mạnh Cường