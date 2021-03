Hải Tiến Thanh Hóa chạm trán VTV Bình Điền Long An tại vòng bảng Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021

Ban Tổ chức Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021 vừa công bố kết quả bốc thăm chia bảng và ban hành lịch thi đấu của giải. Theo đó, Hải Tiến Thanh Hóa sẽ chạm trán ứng cử viên cho chức vô địch là VTV Bình Điền Long An ngay từ vòng đấu bảng.

Đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Thanh Hóa tích cực tập luyện cho Giải Hoa Lư - Bình Điền và Giải Vô địch Quốc gia PV Gas 2021

Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền năm 2021 diễn ra từ ngày 23 đến 27-3 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình với sự tham dự của có 6 đội nam gồm: Tràng An Ninh Bình, Hà Nội, Thể Công, Hà Tĩnh, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng và 6 đội nữ gồm chủ nhà Ninh Bình (đội Truyền hình Vĩnh Long cũ), Than Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, Hải Tiến Thanh Hóa, Thái Bình.

Theo kết quả bốc thăm nội dung của nữ, Hải Tiến Thanh Hóa nằm ở bảng B cùng các đối thủ mạnh gồm VTV Bình Điền Long An và Than Quảng Ninh. Đây sẽ là bảng đấu thử thách đối với đội bóng chuyền nữ xứ Thanh bởi VTV Bình Điền Long An được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, còn Than Quảng Ninh với sự đầu tư mạnh về lực lượng cũng được dự đoán sẽ là “ngựa ô” của giải.

Đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Thanh Hóa đặt quyết tâm khá cao tại giải đấu này. Đội vừa mới có sự bổ sung của phụ công Đinh Thị Trà Giang và đang tiếp tục tìm kiếm những gương mặt mới.

Giải Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021 là đợt sát hạch cuối cùng của Hải Tiến Thanh Hóa chuẩn bị cho vòng 1 Giải Vô địch Quốc gia 2021.

Theo kết quả bốc thắm, Hải Tiến Thanh Hóa nằm ở bảng A cùng với các đối thủ Than Quảng Ninh, Thông Tin Liên Việt Postbank. Ngân hàng Công thương, Ninh Bình.

Mạnh Cường