Hai giải HIO tổng trị giá 10 tỷ đồng của Bamboo Airways Golf Tournament 2021 đã tìm được chủ nhân

Hai giải HIO tổng trị giá 10 tỷ đồng củaBamboo Airways Golf Tournament 2021 đã tìm được chủ nhân

Bước sang ngày thi đấu thứ 2 của giải Bamboo Airways Golf Tournament 2021 - Flight to the Top được tổ chức tại sân golf FLC Sầm Sơn, golfer Đỗ Thành Chinh đã xuất sắc giành giải Hole in One ở hố 03 từ khoảng cách 168 yards bằng gậy sắt số 6.

Golfer Đỗ Thành Chinh – chủ nhân giải thưởng HIO “khủng” của Bamboo Airways Golf Tournament 2021.

Với thành tích ấn tượng này, golfer Thành Chinh sẽ nhận được giải thưởng lớn lên đến chục tỷ đồng bao gồm 04 xe ô tô hạng sang do Tập đoàn FLC tài trợ, 01 năm bay miễn phí khứ hồi của Hãng hàng không Bamboo Airways, 01 thẻ hội viên 35 năm sân FLC Golf Links Sam Son, 01 chai ohnnie Walker Master"s Ruby Reserve 40yo trị giá 518.000.000 VND, tiền mặt 50.000.000 VND từ Tập đoàn Trường Sinh cùng nhiều quà tặng giá trị khác từ các nhà tài trợ.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham dự giải đấu lớn của FLC, nên giải thưởng này vô cùng may mắn và ý nghĩa với bản thân. Cả một cuộc đời golfer cũng chỉ mong muốn một lần duy nhất được Hole in One là mãn nguyện rồi. Mùa giải tiếp theo, chắc chắn tôi sẽ nỗ lực chinh phục những giải thưởng lớn hơn nữa của FLC và Bamboo Airways”, golfer bày tỏ cảm xúc vỡ oà khi thực hiện được cú HIO “chục tỷ”.

Golfer Thành Chinh chia sẻ niềm vui cùng các đồng đội.

Chỉ sau đó ít giờ, Nguyễn Hoàn là golfer thứ hai đạt HIO tại hố 03 từ khoảng cách 162 yards. Với kết quả này, golfer Nguyễn Hoàn sẽ nhận quà tặng là 01 thẻ hội viên 35 năm sân FLC Golf Links Sam Son.

Golfer Nguyễn Hoàn ghi HIO thứ hai cũng tại hố số 03 (golfer thứ hai từ trái sang).

Thành tích của golfer Thành Chinh và golfer Nguyễn Hoàn đã nối dài kỷ lục của sân FLC Golf Links Sam Son - sân golf sở hữu nhiều HIO giá trị lớn nhất Việt Nam. Cũng vào ngày này hai năm trước, golfer Trần Huy Cương đã ghi HIO và nhận giải thưởng 10 tỷ đồng từ giải đấu Bamboo Airways 18 Tournament 2019.

Diễn ra trong 5 ngày từ 25 đến 29-11 tại FLC Golf Links Sam Son, giải đấu Bamboo Airways Golf Tournament 2021 – Flight to the Top nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Bamboo Airways mở đường bay thẳng đến Mỹ và Vương quốc Anh, và chuẩn bị mở một loạt các đường bay thẳng thường lệ nối liền hai đầu địa cầu. Các giải thưởng HIO giá trị tại các hố 7, 11, 16 vẫn đang chờ đón các chủ nhân.

NL