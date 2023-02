Giải VĐQG Night Wolf V.League 1 – 2023: Nóng bỏng ngay từ vòng đấu khai màn

Vòng 1 Giải VĐQG Night Wolf V.League 1 – 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 3 đến 5-2. Cùng với sự thay đổi về thể thức thi đấu, những cuộc đối đầu nóng bỏng, hấp dẫn ngay ở vòng đấu khai màn được kỳ vọng sẽ tạo bước khởi đầu đầy hứa hẹn cho giải đấu năm nay.

Trận derby thủ đô giữa Viettel (áo đỏ) và Hà Nội (áo xanh) sẽ là cuộc đối đầu tâm điểm ngay ở vòng đấu đầu tiên giải Night Wolf V.League 1 - 2023. (Ảnh: VPF).

Tại giai đoạn 1, 14 đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt, xếp hạng. 6 đội bóng xếp đầu bảng xếp hạng sẽ tách thành nhóm A, thi đấu tranh vô địch. 8 đội (từ thứ 7 đến 14) thi đấu đua trụ hạng với 1 suất xuống hạng. Thể thức thi đấu từng được áp dụng vào mùa giải 2020 này hứa hẹn sẽ đem đến sự đua tranh hấp dẫn cho từng vòng đấu, cũng như cuộc đua vô địch và trụ hạng.

Vòng đấu đầu tiên sẽ chứng kiến nhiều trận cầu nóng bỏng, hấp dẫn. Trong đó trận derby thủ đô giữa Viettel và Hà Nội sẽ cuộc đối đầu tâm điểm nhất. Đây cũng là 2 ứng cử viên vô địch của Night Wolf V.League 1 năm nay. Nhà ĐKVĐ Hà Nội sẽ gặp thử thách lớn mang tên Viettel, đội bóng đã đặt ra quyết tâm trở lại ở mùa giải này. Nguyễn Hoàng Đức sẽ tiếp tực là “nhạc trưởng” của đội bóng quân đội ở mùa giải năm nay và Viettel đã mạnh dạn đặt ra mục tiêu giành chiến thắng trong trận cầu được xem là “Super Sunday” này.

Tân binh chất lượng Marcos Antonio Almeida Silva của Hà Nội. (Ảnh: HNFC).

Trong khi đó, Hà Nội cũng có nhiều biến động về lực lượng khi Đoàn Văn Hậu ra đi, ngoại binh được làm mới. Dù vậy, đội bóng của bầu Hiển cũng đạt ra quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch. Dấu ấn bước đầu của tân HLV Bandovic với việc giành được Siêu Cúp Quốc gia sau khi đánh bại á quân mùa trước Hải Phòng cách đây ít ngày, đã khẳng định được sức mạnh của Hà Nội và họ vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Night Wolf V.League 1 – 2023.

CLB Công an Hà Nội tại lễ xuất quân mùa giải mới. (Ảnh: KTĐT).

Một cuộc đối đầu đáng chú ý khác đó là Công an Hà Nội gặp Topenland Bình Định. Dù mới lên hạng ở mùa giải năm nay, Công an Hà Nội (tên cũ mùa giải 2022 là Công an Nhân dân) là đội bóng có sự đầu tư mạnh nhất về lực lượng với những tuyển thủ quốc gia như Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài, Tô Văn Vũ, cùng các ngoại binh chất lượng. Sự đầu tư mạnh về lực lượng đã khẳng định tham vọng của đội bóng này ở mùa giải năm nay là có huy chương.

Trong khi đó, Topenland Bình Định cũng quyết tâm đổi màu huy chương ở mùa giải năm nay và cũng có sự đầu tư đáng kể về lực lượng. Cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Topenland Bình Định được xem là trận đấu giữa 2 thế lực mới của bóng đá nước nhà. Sức mạnh, tham vọng của 2 đội sẽ được kiểm chứng ngay ở vòng đấu đầu tiên.

Bộ ba ngoại binh người Brazil của Đông Á Thanh Hóa (từ trái sang phải) gồm: Paulo Conrado, Gustavo Santos Bruno Cantanhede.

Đông Á Thanh Hóa với sự đổi mới cả trên băng ghế huấn luyện và đầu tư “thay máu” hàng tấn công cũng quyết tâm giành vị trí cao ở mùa giải năm nay. Để hoàn thành mục tiêu top 6, đoàn quân của HLV Velizar Popov sẽ phải vượt qua thử thách ở vòng đấu đầu tiên gặp chủ nhà Khánh Hòa. Sự góp mặt của bộ đôi tiền đạo Bruno – Condrado cùng nhiều tân binh khác sẽ là cơ sở để đội bóng xứ Thanh hướng tới một kết quả tốt nhất tại thành phố biển Nha Trang. Khánh Hòa dù mới lên hạng nhưng đây là đội bóng có sức mạnh tập thể, có lối chơi khá khó chịu, nhất là khi được chơi trên sân nhà 19-8. Đây cũng là cuộc đối đầu thu hút sự chú ý của giới chuyên môn.

HLV Kiatisak và các học trò đã sẵn sàng cho vòng đấu đầu tiên. (Ảnh: HAGL FC).

Cũng ở vòng đấu đầu tiên của giải Night Wolf V.League 1 – 2023, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau những “lùm xùm” xung đột về nhãn hàng tài trợ Carabao của đội bóng phố Núi và nhà tài trợ chính của giải, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không bỏ giải và thầy trò HLV Kiatisak đã sẵn sàng cho vòng đấu đầu tiên. Dù có thể đối mặt với nguy cơ Hoàng Anh Gia Lai có thể bỏ giải nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn lên đường tới Pleiku để chuẩn bị cho trận đấu này.

Thể thức thi đấu mùa giải năm nay là yếu tố đem đến sự hấp dẫn, nóng bỏng cho từng vòng đấu, từng trận đấu, hứa hẹn một mùa giải Night Wolf V.League 1 – 2023 rất đáng xem. Các trận đấu của giải năm nay sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của FPT Play.

Mạnh Cường